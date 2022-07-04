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В Минске чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах празднования Дня Независимости не допущено

04 июля 2022 10:25
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Новости Беларуси. Празднование Дня Независимости в Минске прошло без каких-либо происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители обеспечили безопасность и порядок в местах массового скопления людей. Напомним, все экстренные службы работали в усиленном режиме.

В Минске чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах празднования Дня Независимости не допущено-1

В торжествах, приуроченных ко Дню Независимости, приняли участие сотни тысяч человек. Мероприятия объединяли представителей самых разных поколений. В Минске 3 июля развернулись десятки праздничных площадок. И на каждой из них порядок был обеспечен представителями МВД. Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск на должном уровне выполнили поставленные задачи по обеспечению безопасности белорусов и гостей страны.

В Минске чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах празднования Дня Независимости не допущено-4

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной безопасности граждан и дорожной безопасности. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено. Столичная милиция благодарит минчан и гостей города за понимание к принятым мерам по обеспечению безопасности.

Личный состав органов внутренних дел был переведен на усиленный вариант несения службы не только в столице, но и в других регионах. Охрана общественного порядка обеспечена по всей стране.

# День Независимости # общество # Сергей Горохов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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