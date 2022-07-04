В Минске чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах празднования Дня Независимости не допущено

Новости Беларуси. Празднование Дня Независимости в Минске прошло без каких-либо происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители обеспечили безопасность и порядок в местах массового скопления людей. Напомним, все экстренные службы работали в усиленном режиме.

В торжествах, приуроченных ко Дню Независимости, приняли участие сотни тысяч человек. Мероприятия объединяли представителей самых разных поколений. В Минске 3 июля развернулись десятки праздничных площадок. И на каждой из них порядок был обеспечен представителями МВД. Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск на должном уровне выполнили поставленные задачи по обеспечению безопасности белорусов и гостей страны.

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной безопасности граждан и дорожной безопасности. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено. Столичная милиция благодарит минчан и гостей города за понимание к принятым мерам по обеспечению безопасности.

Личный состав органов внутренних дел был переведен на усиленный вариант несения службы не только в столице, но и в других регионах. Охрана общественного порядка обеспечена по всей стране.