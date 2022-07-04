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5 июля в Беларуси оранжевый уровень опасности. На смену жаре пришли дожди и грозы

04 июля 2022 10:40
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Новости Беларуси. Изменить печальную статистику спасателям, возможно, поможет небесная канцелярия. На смену безоблачному зною придут дожди с грозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 июля в Беларуси оранжевый уровень опасности. На смену жаре пришли дожди и грозы-1

Синоптики объявили на 5 июля оранжевый уровень опасности. Как отметили в Белгидромете, в ближайшие дни ожидается переменная облачность, местами пройдут сильные дожди с грозами. При этом скорость ветра может достигать 14 метров в секунду. Спасатели напоминают, что при таком прогнозе нужно быть особенно осторожными, держаться подальше от деревьев и неустойчивых конструкций. Во время сильного дождя не исключены и подтопления улиц. Автомобилистам нужно быть готовыми к временным водным препятствиям на проезжей части. 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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