Пустовой: «Нас хотели превратить в очередное чучело западного партнёрства»

«Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в Информационном канале на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это мы становимся сильнее или коллективный Запад слабеет. По всем фронтам. Конфликты и финансовые потрясения – все как они любят и умеют. Уже не те. Похоже, не только Байден теряется при выходе из зала, но и весь их англосаксонский истеблишмент при выходе из созданных ими геополитических кризисов. Достоевского отменили, своим литераторам памятники снесли. Ни разума, ни понимания. Сплошной Шваб и 10 гендеров. Сейчас новое время – традиционных лидеров. Лукашенко: «И Армения, и Азербайджан – это родные нам государства. И в этом особенность ситуации». Турция в горах Карабаха взбирается на высоты мировой политики, тягаясь с США. Да, с такими самодостаточными союзниками по НАТО и России не надо.

Андрей Чернобай, военный аналитик БИСИ:

Мы видим, что Соединенные Штаты тоже обратили внимание на данный регион. Это, наверное, неслучайно, потому что мы видим, что сейчас Турция проводит свою собственную независимую политику, в том числе в блоке НАТО. Это и относительно Швеции и Финляндии, это и с Грецией конфликт определенный. То есть Турция отстаивает свои национальные интересы, в том числе и вопреки интересам всего блока и интересам Вашингтона. Поэтому, естественно, какие-то противоречия есть.

Евгений Пустовой:

Есть люди в нашем обществе, которые потирают руки, когда белорусам сложно. Что-то не так, не умеют радоваться за свою страну. Сколько было слухов, сплетен, радости из-за ажиотажа у обменников. А как седовласые эксперты от оппозиционной интеллигенции пророчествовали: доллар обрушит нашу экономику. Зато сейчас, когда полный штиль, вокруг-то буря. Неужели радоваться хорошим поводам разучились? Молчат экспертные пажи западных хозяев. Правильно, в сторонке постойте и послушайте главу белорусского Нацбанка. Евгений Пустовой:

Павел Владимирович, когда Каллаур у Президента, обыватель начинает бросать свой взгляд на табло обменников. Есть ли почва и задел, чтобы курс не колебался?

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Курс валюты и динамика определяются фундаментальными факторами, состоянием платежного баланса страны. У нас положительное сальдо платежного баланса 2,1 миллиарда. Это основа для того, чтобы в части фундаментальных факторов была стабильность на валютном рынке.

Евгений Пустовой:

Конечно, времена, когда белорусы убирали хлеб в кепках с облезлыми надписями USA, прошли. Сейчас в моде трикотаж с вшитым в одежду, а главное – в историю, мерчем Первого.