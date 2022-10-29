Пустовой: «Нас хотели превратить в очередное чучело западного партнёрства»

«Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в Информационном канале на СТВ.
«Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в Информационном канале на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это мы становимся сильнее или коллективный Запад слабеет. По всем фронтам. Конфликты и финансовые потрясения – все как они любят и умеют. Уже не те. Похоже, не только Байден теряется при выходе из зала, но и весь их англосаксонский истеблишмент при выходе из созданных ими геополитических кризисов. Достоевского отменили, своим литераторам памятники снесли. Ни разума, ни понимания. Сплошной Шваб и 10 гендеров. Сейчас новое время – традиционных лидеров.
Лукашенко: «И Армения, и Азербайджан – это родные нам государства. И в этом особенность ситуации».
Турция в горах Карабаха взбирается на высоты мировой политики, тягаясь с США. Да, с такими самодостаточными союзниками по НАТО и России не надо.
Андрей Чернобай, военный аналитик БИСИ:
Мы видим, что Соединенные Штаты тоже обратили внимание на данный регион. Это, наверное, неслучайно, потому что мы видим, что сейчас Турция проводит свою собственную независимую политику, в том числе в блоке НАТО. Это и относительно Швеции и Финляндии, это и с Грецией конфликт определенный. То есть Турция отстаивает свои национальные интересы, в том числе и вопреки интересам всего блока и интересам Вашингтона. Поэтому, естественно, какие-то противоречия есть.
Евгений Пустовой:
Есть люди в нашем обществе, которые потирают руки, когда белорусам сложно. Что-то не так, не умеют радоваться за свою страну. Сколько было слухов, сплетен, радости из-за ажиотажа у обменников. А как седовласые эксперты от оппозиционной интеллигенции пророчествовали: доллар обрушит нашу экономику. Зато сейчас, когда полный штиль, вокруг-то буря. Неужели радоваться хорошим поводам разучились? Молчат экспертные пажи западных хозяев. Правильно, в сторонке постойте и послушайте главу белорусского Нацбанка.
Евгений Пустовой:
Павел Владимирович, когда Каллаур у Президента, обыватель начинает бросать свой взгляд на табло обменников. Есть ли почва и задел, чтобы курс не колебался?
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Курс валюты и динамика определяются фундаментальными факторами, состоянием платежного баланса страны. У нас положительное сальдо платежного баланса 2,1 миллиарда. Это основа для того, чтобы в части фундаментальных факторов была стабильность на валютном рынке.
Евгений Пустовой:
Конечно, времена, когда белорусы убирали хлеб в кепках с облезлыми надписями USA, прошли. Сейчас в моде трикотаж с вшитым в одежду, а главное – в историю, мерчем Первого.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Уже надоело: Zara, Zara, сколько можно. Кроме нее много есть действительно и брендов, и марок, и торговых известных фирм. Поэтому, я думаю, сейчас нашей время.
Евгений Пустовой:
Но мы разве не помним, как из-за желания быть в тусовке и слушаясь пассионариев, чуть было страну не потеряли. Но разве мы не понимаем, что нас хотели превратить в очередное чучело западного партнерства?
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