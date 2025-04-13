Лукашенко: Украине в Европейском союзе делать нечего

Сегодня важно держаться вместе. Это касается и работы в таких объединениях, как СНГ и ЕАЭС. Александр Лукашенко на неделе высказывался о ситуации в этих интеграциях и отметил, что Украина может вернуться в Содружество и стать частью Евразийского экономического союза, когда в этой стране сменится власть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А что касается нынешней политической ситуации и ее перспектив, то, по мнению главы государства, Киеву в ЕС делать нечего. Об этом завил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос нашего политобозревателя Алены Сыровой, есть ли в Европейском союзе место для Украины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотрите. Все помогали, толкали Украину в войну против России. А когда Украина просто хотела провезти через Европейский союз свое зерно, загрузить в Польше зерновозы и поставить бедной Африке, где этого не хватало, – «нет, мы вас туда не пустим». Высыпали прямо на улице это зерно. Поэтому прежде чем туда лезть, надо подумать: тебе это надо? Это будет способствовать развитию твоей экономики и жизни твоих людей? Они об этом не думают. «Вот Россия такая-сякая, она в основе ЕАЭС, значит, мы в другую сторону! Не важно куда. В навозную яму, в жижу или куда – не важно. Главное, чтобы оттуда». Но это не политика. Политику надо строить, исходя из требований собственного народа. Поэтому Украине в Евросоюзе делать нечего. Общее мировоззрение, общая история и один язык коммуникации – все это помогает найти партнеров и поддерживать деловые связи. На неделе в Москве прошел форум «Евразия». Он объединил политиков, общественных деятелей, журналистов из Беларуси, России, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана и других стран. Геополитическая турбулентность, глобальный экономический шторм и раскол однополярного мира – эти изменения подталкивают к сближению. Евразийский трек как раз подходит для этого. Тем более что со многими странами региона у Беларуси налажены контакты. Идет как двустороннее взаимодействие, также есть понимание и поддержка на международном уровне. Союзное государство, ЕАЭС, СНГ, пересекаемся в БРИКС и ШОС, что дает экономические и политические бонусы.

Алибек Тажибаев, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» (Казахстан):

Что же касается председательства Республики Беларуси в Евразийском экономическом союзе, я считаю, что это уже очередной опыт присутствия. И предыдущий опыт председательства Беларуси в ЕАЭС показал, что идет больше прагматики. То есть сейчас Беларусь является флагманом в выстраивании взаимодействия на уровне малого и среднего предпринимательства внутри Евразийского экономического союза.