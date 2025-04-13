Лукашенко: Украине в Европейском союзе делать нечего
Сегодня важно держаться вместе. Это касается и работы в таких объединениях, как СНГ и ЕАЭС. Александр Лукашенко на неделе высказывался о ситуации в этих интеграциях и отметил, что Украина может вернуться в Содружество и стать частью Евразийского экономического союза, когда в этой стране сменится власть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А что касается нынешней политической ситуации и ее перспектив, то, по мнению главы государства, Киеву в ЕС делать нечего. Об этом завил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос нашего политобозревателя Алены Сыровой, есть ли в Европейском союзе место для Украины.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрите. Все помогали, толкали Украину в войну против России. А когда Украина просто хотела провезти через Европейский союз свое зерно, загрузить в Польше зерновозы и поставить бедной Африке, где этого не хватало, – «нет, мы вас туда не пустим». Высыпали прямо на улице это зерно. Поэтому прежде чем туда лезть, надо подумать: тебе это надо? Это будет способствовать развитию твоей экономики и жизни твоих людей? Они об этом не думают. «Вот Россия такая-сякая, она в основе ЕАЭС, значит, мы в другую сторону! Не важно куда. В навозную яму, в жижу или куда – не важно. Главное, чтобы оттуда». Но это не политика. Политику надо строить, исходя из требований собственного народа. Поэтому Украине в Евросоюзе делать нечего.
Общее мировоззрение, общая история и один язык коммуникации – все это помогает найти партнеров и поддерживать деловые связи. На неделе в Москве прошел форум «Евразия». Он объединил политиков, общественных деятелей, журналистов из Беларуси, России, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана и других стран. Геополитическая турбулентность, глобальный экономический шторм и раскол однополярного мира – эти изменения подталкивают к сближению. Евразийский трек как раз подходит для этого. Тем более что со многими странами региона у Беларуси налажены контакты. Идет как двустороннее взаимодействие, также есть понимание и поддержка на международном уровне. Союзное государство, ЕАЭС, СНГ, пересекаемся в БРИКС и ШОС, что дает экономические и политические бонусы.
Алибек Тажибаев, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» (Казахстан):
Что же касается председательства Республики Беларуси в Евразийском экономическом союзе, я считаю, что это уже очередной опыт присутствия. И предыдущий опыт председательства Беларуси в ЕАЭС показал, что идет больше прагматики. То есть сейчас Беларусь является флагманом в выстраивании взаимодействия на уровне малого и среднего предпринимательства внутри Евразийского экономического союза.
Артем Туров, депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:
Работа Евразийского экономического союза, торговые отношения между нашими двумя странами, России и Беларуси, так и в рамках пятерки, они дают возможность нам противостоять тем вызовам, угрозам, которые стоят. Мы видим, что за последние несколько лет, несмотря на те сумасшедшие санкции, которые есть против наших стран, например, только против России более 20 тысяч их введено, мы устойчиво развиваем, продолжаем свою экономику, реализуются национальные проекты, и мы вместе с нашим братским белорусским народом противостоим этим угрозам.