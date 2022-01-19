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Больше вбросов – меньше правды. Что известно об инциденте о надругательстве над погранзнаком Беларуси?

19 января 2022 10:43
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Новости Беларуси. Больше вбросов – меньше правды. Польская сторона продолжает распространять ложную информацию по инцидентам о надругательстве над пограничным знаком Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Погранслужба нашей страны отмечает, что на видео, которое было размещено польской стороной, запечатлено изъятие табличек не пограничниками, как это сообщается, а сотрудниками следственно-оперативной группы, которая прибыла на место происшествия.  

Больше вбросов – меньше правды. Что известно об инциденте о надругательстве над погранзнаком Беларуси?-1

Также в ведомстве отметили, что поляки были своевременно проинформированы о случившемся, те в свою очередь публично подтвердили этот факт.  

ГПК прокомментировал случившееся – читайте здесь.  

Ранее Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту повреждения государственного герба на пограничном знаке, установленном на границе с Польшей. По данным следствия, утром 17 января в Гродненском районе пограничный наряд обнаружил пробоины в щитке с изображением герба Беларуси на пограничном столбе.  

Больше вбросов – меньше правды. Что известно об инциденте о надругательстве над погранзнаком Беларуси?-4

Лицевая сторона погранзнака была развернута в сторону Польши. С места происшествия изъяты металлические шарики, которыми, предположительно, были нанесены повреждения.  

Ольга Шерснева, СТВ:
В Минске добавили, что помимо данного инцидента 15 января белорусская сторона зафиксировала отсутствие щитков с гербами еще на трех пограничных столбах, о чем также проинформированы польские представители по всем каналам, согласно двусторонним договоренностям о которых, кажется, подзабыла «демократическая» страна-соседка.  

Больше вбросов – меньше правды. Что известно об инциденте о надругательстве над погранзнаком Беларуси?-7

Поляки обстреляли белорусский пограничный знак. Что об этом говорит эксперт по национальной безопасности? Читайте здесь.  

# Международная политика # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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