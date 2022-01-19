Больше вбросов – меньше правды. Что известно об инциденте о надругательстве над погранзнаком Беларуси?

Новости Беларуси. Больше вбросов – меньше правды. Польская сторона продолжает распространять ложную информацию по инцидентам о надругательстве над пограничным знаком Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погранслужба нашей страны отмечает, что на видео, которое было размещено польской стороной, запечатлено изъятие табличек не пограничниками, как это сообщается, а сотрудниками следственно-оперативной группы, которая прибыла на место происшествия.