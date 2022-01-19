Больше вбросов – меньше правды. Что известно об инциденте о надругательстве над погранзнаком Беларуси?
Новости Беларуси. Больше вбросов – меньше правды. Польская сторона продолжает распространять ложную информацию по инцидентам о надругательстве над пограничным знаком Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погранслужба нашей страны отмечает, что на видео, которое было размещено польской стороной, запечатлено изъятие табличек не пограничниками, как это сообщается, а сотрудниками следственно-оперативной группы, которая прибыла на место происшествия.
Также в ведомстве отметили, что поляки были своевременно проинформированы о случившемся, те в свою очередь публично подтвердили этот факт.
ГПК прокомментировал случившееся – читайте здесь.
Ранее Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту повреждения государственного герба на пограничном знаке, установленном на границе с Польшей. По данным следствия, утром 17 января в Гродненском районе пограничный наряд обнаружил пробоины в щитке с изображением герба Беларуси на пограничном столбе.
Лицевая сторона погранзнака была развернута в сторону Польши. С места происшествия изъяты металлические шарики, которыми, предположительно, были нанесены повреждения.
Ольга Шерснева, СТВ:
В Минске добавили, что помимо данного инцидента 15 января белорусская сторона зафиксировала отсутствие щитков с гербами еще на трех пограничных столбах, о чем также проинформированы польские представители по всем каналам, согласно двусторонним договоренностям о которых, кажется, подзабыла «демократическая» страна-соседка.
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