«Как традиция в фильме ходить в баню под Новый год». Обязаны ли батюшки нырять в прорубь на Крещение?

Новости Беларуси. Крещение Господне – один из самых больших и важных православных праздников. По церковному учению он связывается с великим освящением воды. Миллионы верующих, да и просто любителей острых ощущений в этот день окунаются в ледяную прорубь. О целебных свойствах крещенской воды, обычаях и традициях праздника поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виталий Малишевский, настоятель столичного храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:

Обязательно.

Елена Кругликова:

Это является обязательным?

Виталий Малишевский, настоятель столичного храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:

Как традиция в фильме ходить в баню под Новый год, у нас такая традиция всегда существует в семинарии. Я помню, окунались мы не только на Крещение. Не то что как бы готовились к Крещению. В течение года всегда человек идет на святую купель. Там вода та же самая, она святой не перестает быть ни на один день. В праздник только совершается молебное пение, торжественное. А окунуться в купель можно в любой день года. Так же как набрать эту святую воду в храме, она остается всегда такой же великой агиасмой.

Сам праздник Крещения дает нам возможность испытать какие-то эмоции. Как бы заново прожить тот момент, который переживал сам Господь. Окунаясь в воду, мы действительно становимся сопричастными божественной жизни. Как он остался причастным нашей человеческой жизни, так и мы – его.