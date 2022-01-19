Прямой эфир

«Как традиция в фильме ходить в баню под Новый год». Обязаны ли батюшки нырять в прорубь на Крещение?

19 января 2022 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крещение Господне – один из самых больших и важных православных праздников. По церковному учению он связывается с великим освящением воды. Миллионы верующих, да и просто любителей острых ощущений в этот день окунаются в ледяную прорубь. О целебных свойствах крещенской воды, обычаях и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Отец Виталий, а батюшки ныряют в прорубь?

«Как традиция в фильме ходить в баню под Новый год». Обязаны ли батюшки нырять в прорубь на Крещение?-1

Виталий Малишевский, настоятель столичного храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:
Обязательно.

Елена Кругликова:
Это является обязательным?

Виталий Малишевский, настоятель столичного храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:
Как традиция в фильме ходить в баню под Новый год, у нас такая традиция всегда существует в семинарии. Я помню, окунались мы не только на Крещение. Не то что как бы готовились к Крещению. В течение года всегда человек идет на святую купель. Там вода та же самая, она святой не перестает быть ни на один день. В праздник только совершается молебное пение, торжественное. А окунуться в купель можно в любой день года. Так же как набрать эту святую воду в храме, она остается всегда такой же великой агиасмой.

Сам праздник Крещения дает нам возможность испытать какие-то эмоции. Как бы заново прожить тот момент, который переживал сам Господь. Окунаясь в воду, мы действительно становимся сопричастными божественной жизни. Как он остался причастным нашей человеческой жизни, так и мы – его.

Погружение в воду на праздник не решает наших проблем. Почему церковь и магия несовместимы? Спросили у православного священника – подробнее здесь.

# Православные в Беларуси # общество # Елена Кругликова # Виталий Малишевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Погружение в воду на праздник не решает наших проблем. Почему церковь и магия несовместимы? Спросили у православного священника
19 января 2022 11:25

Погружение в воду на праздник не решает наших проблем. Почему церковь и магия несовместимы? Спросили у православного священника

Больше вбросов – меньше правды. Что известно об инциденте о надругательстве над погранзнаком Беларуси?
19 января 2022 10:43

Больше вбросов – меньше правды. Что известно об инциденте о надругательстве над погранзнаком Беларуси?

Для этого соцработника подопечные стали настоящей семьёй. Белоруска поделилась, как хватает энергии на всех
19 января 2022 08:59

Для этого соцработника подопечные стали настоящей семьёй. Белоруска поделилась, как хватает энергии на всех