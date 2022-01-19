Для этого соцработника подопечные стали настоящей семьёй. Белоруска поделилась, как хватает энергии на всех

Плюмерия. Попугайчик, а почему у тебя ногти такие длинные? Наверное, к тебе соцработник не приходит и ногти не стрижет. Прямо как летом пахнет.

Для своих подопечных Ирина Михайловна – настоящая волшебница. Сопровождает в поликлиники, банки, закупает продукты и лекарства. Меж бытовыми вопросами умудряется выкроить часок для экскурсий и театров. Вот и сейчас оранжерея тропических растений для Веры Васильевны – зеленое море вдохновения.

Вера Крылова:

Впечатления очень… Я первый раз в таком ботаническом саду, мне все интересно, виды растений. Как член семьи, потому что когда ее нет, уже скучаешь, звонишь. Что я не попрошу, она все сделает: и помоет, и почистит, и обед приготовит, и поговорим.

Забота у мамы пятерых детей в крови. Работала инженером-экономистом. Потом была благотворительная помощь многодетным. И сама не заметила, как стала частью команды территориального центра соцобслуживания Московского района. Так прибавилось еще девять родственников. Большинство – старше 80 с непростыми диагнозами. На проводе с дорогими каждый день, без скидок на выходные.

Ирина Хилько, социальный работник:

Все одинокие практически, поэтому стараешься, чтобы было добро, светло, чтобы они были ухоженные, одетые, накормленные. Без капризов не обходится, но боремся, помогаем, стрессы снимаем. Две сумки несу, через полчаса мой подопечный Виталий Макарыч: Ирочка, ты же забыла мне молока принести. Говорю: нет, сегодня не прибегу, потому что ванна с другой подопечной. – А что, ты завтра работаешь? – Не работаю, но приду специально.

Соцтакси расписывают по минутам. В приоритете – люди с инвалидностью и процедура гемодиализа. Поток заявок огромный, но для Ирины Хилько нет неразрешимых проблем. Она всегда найдет ключ и сделает жизнь лучше. Ирина Хилько:

Ходим гулять – скамеек нет возле подъезда. Мы два или три месяца добивались, звонили на 115. И мы добились. Он говорит: все, что я соцработнику не скажу... Фонарь установить – установили, скамейку установить – мой соцработник все сделает. Прошу парикмахеров уже не по той цене, как в парикмахерских, уже по льготной. Идут на уступки, приходят на дом, стригут, бреют.

В день 3-4 визита. Вот и сейчас торопится к Анастасии Ефимовне со свежей прессой и маковым чизкейком. Любит хозяюшка подсластить душу своим друзьям. А они отвечают тем же: поздравляют с праздниками и за чайком делятся новостями и строят планы. Ирина Хилько:

Анастасия Ефимовна, а что нам сегодня лунный календарь говорит?

– Написано, хороший день.

– Вот, видите. Мы в благоприятный, хороший день приехали. Все мы по заявочке выполняем, а потом все записываем, что потратили, что взяли.

Анастасия Челядинская:

Лучшего социального работника у меня за время моей болезни никогда не было. Все качества: человеческие, организатора, матери, дочери. Она знает все, что нужно пожилому человеку, и всегда отзовется.

С трудом верится, но наша героиня уже бабушка четырех внуков. Отдых в кругу семьи – лучшая перезагрузка. Хотя столичная фея признается, что получает энергии больше, чем тратит. Благодарность подопечных и есть счастье. Глядя в их светлые глаза, забываешь про натруженные руки и очереди.

Ирина Хилько:

Про жизнь свою рассказывают. Начинаешь анализировать свою и думаешь: ну да, может, где-то надо уступить, послушать, что сделать так, как просят, а не упираться. Вера Крылова:

Не бывает такого, чтобы она не пришла. И в дождь, и в снег, и в слякоть, и в жару. Я вообще удивляюсь, насколько у нее хватает сил.

Алеся Рербан, заведующая отделением социальной помощи на дому Территориального центра соцобслуживания населения Московского района г. Минска:

Очень активно поддерживает все наши акции, ярмарки. И многие социальные работники, зная ее активный образ жизни, всегда смотрят на нее, берут ее как пример. Она может помогать людям, делать то, что не сможет сделать каждый человек – подарить свое время, энергию, позитив, свое добро.