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«Вы первые приходите на помощь попавшим в беду людям». Президент поздравил спасателей с профессиональным праздником

19 января 2022 07:45
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Новости Беларуси. В Беларуси 19 января профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С Днем спасателя работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Александр Лукашенко.  

«Вы первые приходите на помощь попавшим в беду людям». Президент поздравил спасателей с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы первые приходите на помощь попавшим в беду людям, смело отвечаете на вызовы природных катаклизмов, профессионально выполняете свой долг, доставляете гуманитарную помощь населению стран, пострадавших от катастроф и стихийных бедствий.

Убежден, что безопасность граждан и впредь будет под надежной защитой сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Благодарю всех, кто выбирает связанную с риском, но такую важную для людей профессию спасателя.  

# МЧС Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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