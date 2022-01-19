«Вы первые приходите на помощь попавшим в беду людям». Президент поздравил спасателей с профессиональным праздником

С Днем спасателя работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Александр Лукашенко.

Новости Беларуси. В Беларуси 19 января профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы первые приходите на помощь попавшим в беду людям, смело отвечаете на вызовы природных катаклизмов, профессионально выполняете свой долг, доставляете гуманитарную помощь населению стран, пострадавших от катастроф и стихийных бедствий.

Убежден, что безопасность граждан и впредь будет под надежной защитой сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Благодарю всех, кто выбирает связанную с риском, но такую важную для людей профессию спасателя.