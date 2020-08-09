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«Готовность 100-процентная, настроение хорошее». В Беларуси открылись участки для голосования

09 августа 2020 05:28
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Новости Беларуси. Ровно в восемь утра в Беларуси открылись участки для голосования. На одном из них работает съемочная группа СТВ.

«Готовность 100-процентная, настроение хорошее». В Беларуси открылись участки для голосования -1

Юлия Стриго, корреспондент:
Мы находимся на участке № 32. Он разместился в 21-й школе и открылся ровно в 8:00. Комиссия и наблюдатели в полном составе. За 15 минут до открытия избирательного участка прошла процедура опечатывания урны для голосования. 

«Готовность 100-процентная, настроение хорошее». В Беларуси открылись участки для голосования -4

«Готовность 100-процентная, настроение хорошее». В Беларуси открылись участки для голосования -6

Здесь уже готовы принимать первых избирателей. И, как показывает практика, голосующие прибывают уже спустя несколько минут после открытия. Так что мы в ожидании. Как говорится, ручки и бюллетени наготове. На участке созданы все условия для безопасного голосования. По всей территории расположены санитайзеры, соблюдается масочный режим.

«Готовность 100-процентная, настроение хорошее». В Беларуси открылись участки для голосования -9



Избирательные участки в Минске расположены в основном на первых этажах зданий. Это сделано для комфортного голосования людей с ограниченными возможностями. Кстати, при необходимости им окажут помощь волонтёры, которые здесь дежурят. Да и члены комиссии всегда готовы ответить на возникшие вопросы. Для многих из них – это уже не первые выборы. Да и период досрочного голосования стал хорошей подготовкой к главному дню. Мы спросили у председателя комиссии участка №32, как они отработали 5 досрочных дней и какова готовность сегодня.  

«Готовность 100-процентная, настроение хорошее». В Беларуси открылись участки для голосования -11

Денис Вериго, председатель участковой избирательной комиссии № 32:
Готовность 100-процентная, настроение хорошее. Приглашаем всех принять участие в сегодняшнем дне голосования. Пять дней досрочного голосования прошли в штатном режиме. Жалоб, инцидентов не наблюдалось. Жалобы не поступали ни от наблюдателей, ни от доверенных лиц, которые присутствовали на всех днях досрочного голосования. В голосовании приняли участие чуть менее 20 % от общего числа избирателей, согласно зарегистрированным спискам, это 189 человек из 1053.

В течение дня участки также будут посещать международные наблюдатели. Напомним: чтобы отдать свой голос, необходимо при себе иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета, водительских прав, студенческого. Подойдут также служебное или пенсионное удостоверения. 

# Выборы в Беларуси # общество # Денис Вериго # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Юлия Стриго # Фотофакт

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