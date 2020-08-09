«Готовность 100-процентная, настроение хорошее». В Беларуси открылись участки для голосования

Новости Беларуси. Ровно в восемь утра в Беларуси открылись участки для голосования. На одном из них работает съемочная группа СТВ.

Юлия Стриго, корреспондент: Мы находимся на участке № 32. Он разместился в 21-й школе и открылся ровно в 8:00. Комиссия и наблюдатели в полном составе. За 15 минут до открытия избирательного участка прошла процедура опечатывания урны для голосования.

Здесь уже готовы принимать первых избирателей. И, как показывает практика, голосующие прибывают уже спустя несколько минут после открытия. Так что мы в ожидании. Как говорится, ручки и бюллетени наготове. На участке созданы все условия для безопасного голосования. По всей территории расположены санитайзеры, соблюдается масочный режим.

Избирательные участки в Минске расположены в основном на первых этажах зданий. Это сделано для комфортного голосования людей с ограниченными возможностями. Кстати, при необходимости им окажут помощь волонтёры, которые здесь дежурят. Да и члены комиссии всегда готовы ответить на возникшие вопросы. Для многих из них – это уже не первые выборы. Да и период досрочного голосования стал хорошей подготовкой к главному дню. Мы спросили у председателя комиссии участка №32, как они отработали 5 досрочных дней и какова готовность сегодня.

Денис Вериго, председатель участковой избирательной комиссии № 32:

Готовность 100-процентная, настроение хорошее. Приглашаем всех принять участие в сегодняшнем дне голосования. Пять дней досрочного голосования прошли в штатном режиме. Жалоб, инцидентов не наблюдалось. Жалобы не поступали ни от наблюдателей, ни от доверенных лиц, которые присутствовали на всех днях досрочного голосования. В голосовании приняли участие чуть менее 20 % от общего числа избирателей, согласно зарегистрированным спискам, это 189 человек из 1053.

В течение дня участки также будут посещать международные наблюдатели. Напомним: чтобы отдать свой голос, необходимо при себе иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета, водительских прав, студенческого. Подойдут также служебное или пенсионное удостоверения.