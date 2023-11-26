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Пограничники нового пополнения приняли присягу в Гродно. Что входило в курс начальной военной подготовки?

26 ноября 2023 10:57
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Новости Беларуси. Быть достойными героических предков-фронтовиков и оберегать мир на нашей земле накануне поклялись тысячи молодых белорусов. Приняли военную присягу и пограничники нового пополнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники нового пополнения приняли присягу в Гродно. Что входило в курс начальной военной подготовки?-1

В Гродно у мемориального ансамбля «Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа» участие в торжественном ритуале приняли более 250 новобранцев Гродненской погрангруппы.

Пограничники нового пополнения приняли присягу в Гродно. Что входило в курс начальной военной подготовки?-4

Александр Давидюк, начальник Гродненской пограничной группы:
Сегодня личный состав Гродненской пограничной группы, внештатный учебный пункт принял военную присягу. 255 курсантов произнесли слова клятвы на верность Родине. В настоящий момент проводится боевая подготовка с личным составом, проведены боевые стрельбы. Эти занятия будут продолжаться. Акцентируем внимание в основном на практические занятия. С каждым годом материально-техническая база для обеспечения учебного процесса совершенствуется.

Пограничники нового пополнения приняли присягу в Гродно. Что входило в курс начальной военной подготовки?-7

Торжественному ритуалу предшествовал насыщенный курс начальной военной подготовки. Особое внимание – физической подготовке военных. Для этого созданы все условия: оборудованы современные спортивные площадки и тренажерные залы.

Пограничники нового пополнения приняли присягу в Гродно. Что входило в курс начальной военной подготовки?-10

Обучение на внештатном учебном пункте завершится сдачей комплексного экзамена. А уже во второй декаде декабря пограничники отправятся нести службу непосредственно на погранзаставы и посты.

Пограничники нового пополнения приняли присягу в Гродно. Что входило в курс начальной военной подготовки?-13

Часть из них продолжит обучение по узким специальностям: кинолог, водитель, мастер технических средств охраны границы, повар и другим.

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# Армия Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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