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Снег и гололедицу прогнозируют синоптики на большей части Беларуси

26 ноября 2023 07:41
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Новости Беларуси. По-настоящему зимняя погода установилась в Беларуси. Снег и гололедицу прогнозируют сегодня, 26 ноября, синоптики на большей части территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скользкие дороги и плохая видимость – веский повод для автомобилистов соблюдать предельную осторожность.

Снег и гололедицу прогнозируют синоптики на большей части Беларуси-1

Госавтоинспекция призывает водителей сменить стиль вождения на зимний. С завтрашнего дня в стране стартует республиканская профилактическая акция с таким названием. До 5 декабря сотрудники ГАИ будут проводить беседы с участниками дорожного движения в целях обеспечения безопасности.

Снег и гололедицу прогнозируют синоптики на большей части Беларуси-4

Водителей призывают подготовить авто к сезону и воздержаться от резких маневров.

До -13°C ожидается в Беларуси к началу зимы. Прогноз погоды на неделю.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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