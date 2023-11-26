Снег и гололедицу прогнозируют синоптики на большей части Беларуси

Новости Беларуси. По-настоящему зимняя погода установилась в Беларуси. Снег и гололедицу прогнозируют сегодня, 26 ноября, синоптики на большей части территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скользкие дороги и плохая видимость – веский повод для автомобилистов соблюдать предельную осторожность.

Госавтоинспекция призывает водителей сменить стиль вождения на зимний. С завтрашнего дня в стране стартует республиканская профилактическая акция с таким названием. До 5 декабря сотрудники ГАИ будут проводить беседы с участниками дорожного движения в целях обеспечения безопасности.