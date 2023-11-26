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80 лет назад Гомель был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Какие памятные мероприятия пройдут?

26 ноября 2023 08:02
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Новости Беларуси. 80 лет под мирным небом. 26 ноября 1943 года от немецко-фашистских захватчиков был освобожден первый белорусский областной центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 26 ноября, по случаю годовщины в Гомеле пройдут многочисленные мероприятия. Начнутся они символично – у Вечного огня в главном мемориальном комплексе города.

80 лет назад Гомель был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Какие памятные мероприятия пройдут?-1

В братской могиле покоятся 30 военнослужащих – от неизвестного солдата до героев Советского Союза, которые заплатили за Победу самую высокую цену. Здесь пройдет памятный митинг. Запланированы также республиканская патриотическая акция «На пути к Победе», парад военной техники, а на набережной Сожа можно будет вернуться в прошлое. Здесь опытные реконструкторы воссоздадут бой за освобождение Гомеля.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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