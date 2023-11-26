80 лет назад Гомель был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Какие памятные мероприятия пройдут?

Новости Беларуси. 80 лет под мирным небом. 26 ноября 1943 года от немецко-фашистских захватчиков был освобожден первый белорусский областной центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 26 ноября, по случаю годовщины в Гомеле пройдут многочисленные мероприятия. Начнутся они символично – у Вечного огня в главном мемориальном комплексе города.