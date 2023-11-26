Белорусы открыли зимний сезон! Куда съездить покататься на лыжах и сноуборде?

Новости Беларуси. Любителей экстремальной езды и острых ощущений уже ждут в горнолыжных центрах. Многие комплексы страны уже объявили об открытии сезона. Среди них – «Логойск», «Солнечная долина» и «Альпийские горки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это отличная возможность провести выходные активно и в кругу семьи.

Развлечения по душе найдутся как для взрослых, так и для детей. На выбор катание на лыжах, сноубордах, санках и ватрушках. А для тех, у кого нет инвентаря, предусмотрен пункт проката. Также можно воспользоваться услугой инструктора. Снегопад и температура ниже нуля только на руку заядлым лыжникам и сноубордистам.

Начался горнолыжный сезон, и это очень здорово – все лето мы ждали. Мы – сноубордисты и лыжники – все, кто любит зиму. Абсолютно нормальная погода, не холодно.

Я был уверен, что мы сюда приедем, будет огромное количество людей. А здесь красота просто! Свободно, учиться кататься – это здорово!

Думал, что мне это не понравится. Но я попробовал, и мне очень сильно понравилось.

На сноуборде, лыжах обучать детей, мы своего старшего карапуза тоже обучали кататься на сноуборде. Погода более-менее нормальная, ветра сильного нет, идет снежок приятный. Малыши не мерзнут, и нам тоже все нравится.