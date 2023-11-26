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Белорусы открыли зимний сезон! Куда съездить покататься на лыжах и сноуборде?

26 ноября 2023 08:16
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Новости Беларуси. Любителей экстремальной езды и острых ощущений уже ждут в горнолыжных центрах. Многие комплексы страны уже объявили об открытии сезона. Среди них – «Логойск», «Солнечная долина» и «Альпийские горки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это отличная возможность провести выходные активно и в кругу семьи.

Белорусы открыли зимний сезон! Куда съездить покататься на лыжах и сноуборде?-1

Развлечения по душе найдутся как для взрослых, так и для детей. На выбор катание на лыжах, сноубордах, санках и ватрушках. А для тех, у кого нет инвентаря, предусмотрен пункт проката. Также можно воспользоваться услугой инструктора. Снегопад и температура ниже нуля только на руку заядлым лыжникам и сноубордистам.

Белорусы открыли зимний сезон! Куда съездить покататься на лыжах и сноуборде?-4

Начался горнолыжный сезон, и это очень здорово – все лето мы ждали. Мы – сноубордисты и лыжники – все, кто любит зиму. Абсолютно нормальная погода, не холодно.

Белорусы открыли зимний сезон! Куда съездить покататься на лыжах и сноуборде?-7

Я был уверен, что мы сюда приедем, будет огромное количество людей. А здесь красота просто! Свободно, учиться кататься – это здорово!

Белорусы открыли зимний сезон! Куда съездить покататься на лыжах и сноуборде?-10

Думал, что мне это не понравится. Но я попробовал, и мне очень сильно понравилось.

Белорусы открыли зимний сезон! Куда съездить покататься на лыжах и сноуборде?-13

На сноуборде, лыжах обучать детей, мы своего старшего карапуза тоже обучали кататься на сноуборде. Погода более-менее нормальная, ветра сильного нет, идет снежок приятный. Малыши не мерзнут, и нам тоже все нравится.

Белорусы открыли зимний сезон! Куда съездить покататься на лыжах и сноуборде?-16

Горнолыжные центры открывают сезон в столичном районе Курасовщина, а также в Раубичах и Силичах.

# Зимние виды спорта # общество # Фотофакт

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