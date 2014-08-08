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Погода в Беларуси: 9-10 августа - жарко, но с дождями, грозами, ливнями и даже градом

08 августа 2014 12:16
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Новости Беларуси. Красный уровень опасности. В ближайшие выходные, 9 и 10 августа, погода в Беларуси будет определяться атмосферным фронтом, постепенно смещающимся с территории Польши.

В субботу, 9 августа, температура воздуха ночью составит +12-18°Ϲ, в дневные часы будет от 24°Ϲ по северо-западу до 31°Ϲ по востоку страны.

На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, местами прогнозируются сильные ливни. Днем в отдельных районах ожидается град.

В воскресенье, 10 августа, по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью +10-17°Ϲ, днем до +30°Ϲ.

К слову, жители Гродно уже 7 августа почувствовали на себе водную стихию. Всего за полчаса воды с неба пролилось столько, что низинные участки городских улиц оказались подтопленными. В некоторых местах уровень достигал полуметра (см.видео)

# общество # Погода в Беларуси

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