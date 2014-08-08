В Великобритании селфи, сделанное обезьяной, вызвало спор об авторских правах. Кто сделал эти фото?

Новости Великобритании. Хохлатый павиан сделал сотни фотографий, многие из которых получились очень размытыми. Но нашлись и те, которые просто завораживают.

Эта история началась три года назад во время поездки британского фотографа-натуралиста Дэвида Слейтера по Индонезии.

И уже непонятно, при каких обстоятельствах были сделаны фотографии.



По одной из версий, во время путешествия по Индонезии обезьяна стащила фотоаппарат Дэвида и принялась фотографировать саму себя. Мужчине удалось вернуть свою технику, и когда он приехал на родину, то сразу же опубликовал фото павиана в Интернете.



Согласно другой версии, почти трое суток Слейтер наблюдал за павианами. Он установил камеру на штативе, выбрал обрамление кадра и настроил выдержку. А обезьяна просто пришла и нажимала кнопку.

Как бы там ни было, селфи улыбающейся обезьяны тут же облетели мир, а Дэвид Слейтер столкнулся с непростой с юридической точки зрения проблемой.

Американский фонд Wikimedia Foundation добавил одно из фото в раздел бесплатных изображений. Представители организации уверены, что авторские права на фото не принадлежат фотографу, потому что на кнопку спуска затвора нажимала обезьяна.

Под угрозой оказался доход Слейтера.

Теперь мужчина вынужден отстаивать свои интересы в суде. В различных интервью фотограф отмечал, что экспедиция в Индонезию обошлась ему в кругленькую сумму, и он намерен подать в суд иск на £10 тысяч.

Дэвид Слейтер, фотограф-натуралист (в интервью ВВС News):

Я поместил камеру на штатив, выбрал обрамление кадра и настроил выдержку ... Осталось только дать обезьяне нажать кнопку – и все, получаешь фото. В течение первого года я заработал на этом фото £ 2000. После его публикации в Википедии заинтересованность в нем исчезла. Трудно назвать конкретную цифру, но по приблизительным подсчетам, я потерял более £ 10 000 возможных доходов. Это просто подрывает мой бизнес.

Тема авторских прав была и остается одной из самых деликатных в юриспруденции.

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