Минскую очистную станцию ожидает реконструкция

Новости Беларуси. Реконструкция Минской очистной станции позволит решить проблему утилизации отходов сточных вод и сделать Свислочь чище. На осуществление проекта понадобится несколько лет и более ста миллионов долларов. Первоочередная задача — строительство на территории станции двух заводов. Первый будет преобразовывать осадки в биогаз и вырабатывать электроэнергию, а второй сжигать оставшиеся отходы. Эта схема функционирует во многих мегаполисах мира.

Олег Аврутин, начальник производства «Минскочиствод» УП «Минскводоканал»:

После реконструкции очистных сооружений санитарная зона очистных сооружений будет 300 метров. Сегодня она 800. Вы видите, что районы Шабаны и Чижовка, когда они находятся с подветренной стороны, доходят какие-то запахи. Понятно, что водоканал всегда был против размещения такой близости, но город диктует свои условия. Когда мы сделаем реконструкцию, эти запахи будут полностью исключены.

Станция очищает сточные воды не только Минска, но и Минского района, а функционирует уже полвека. За это время изменилась концентрация загрязнений, стали другими и требования к окружающей среды. Сегодня отходы отправляют на иловую площадку, однако возможности ее ограничены и в ближайшее время будут вовсе исчерпаны. Новую схему очистки уже одобрили в правительстве. Реконструкция позволит модернизировать всю технологическую цепочку и использовать отходы в производстве.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сейчас необходимо решать вопросы на каждом, как говорится, переделе. Получать за счет вторичных процессов выработку электрической энергии. На этой станции за счет того, что они поставили малую ГЭС на водовыпуске, они порядка 5% от употребляемой электроэнергии здесь решают вопросы за счет выработки своей электрической энергии. Вопросы экономии, рационального использования природных ресурсов, решение экологических проблем.

Порядка 75% сточных вод приходится на население, оставшиеся 25% — на промышленность. В последнее время объем удалось уменьшить за счет, экономного расходования на предприятиях, в том числе повторного и оборотного водоснабжения, а также гибкого регулирования тарифов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.