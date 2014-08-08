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Самый молодой кузнец Ян Шаранков: если учиться, то на «отлично», а если работать, то хорошо, вкладывая в труд душу!

08 августа 2014 12:06
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Профессия кузнеца никогда не была массовой. Во все времена это были редкие специалисты, обладающие силой, выносливостью и трудолюбием.

Юрий Громыко, кузнец:
Ты можешь купить два станка, но иногда тебе нужно сделать то, что ты не можешь сделать со станками, и ты подключаешь сюда свои руки и голову. 

От желающих освоить эту профессию нет отбоя. Самый верный способ научиться: начать работать в подмастерье.  Специальное образование в этом случае не обязательно.

Андрей Морозов, кузнец:
Здесь нужно действительно работать! Во-первых, мы сюда вкладываем душу. Чтобы был красивый результат. Всё не просто так!

Несмотря на различные приспособления, основной инструмент кузнеца изменился за последние тысячи лет. Мастер хорошо работает молотом и правой-левой рукой.

Ян Шаранков - самый молодой в  кузнице. Несмотря на молодой возраст, - он здесь один из самых опытных. В детстве наблюдал за работой отца - одного из владельцев кузницы. С тер пор выбор будущей профессии для парня стал очевидным.

 

Ян Шаранков, кузнец:
Я говорю: «Папа, я не хочу учиться!». Я проучился уже 9 лет и перешёл в 10-ый класс.  Отец: «Ну тогда бросай школу!». Поначалу все отнеслись к этому как-то по-особому. Но я считаю, что,

если учиться, то учиться на «отлично», а если работать, то работать хорошо! 

В отличие от учёбы, к делу Ян относится очень серьёзно. В свой день рождения - на рабочем месте. Готовит сюрприз маме - кованную скамейку.

Каждый сам кузнец своего счастья! Придётся тяжело работать, многому учиться... 

 

# общество # Гончары # Фотофакт # Ян Шаранков # Юрий Громыко # Андрей Морозов

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