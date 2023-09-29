Прямой эфир

В Нью-Йорке введено ЧП: из-за сильного ливня улицы мегаполиса превратились в реки и озёра

29 сентября 2023 21:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение, причиной которого послужила непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке введено ЧП: из-за сильного ливня улицы мегаполиса превратились в реки и озёра-1

Из-за сильного ливня мегаполис затопило внезапное наводнение, превратив его улицы в реки и озера. В городе возник транспортный коллапс, практически не ходит наземный транспорт, машины с трудом преодолевают затопленные участки дорог. Возникли серьезные сбои в работе метро и пригородной железной дороги. От непогоды пострадали как минимум 18 миллионов человек, жителей Нью-Йорка и пригородов.

# ЧП # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Литовские учителя провели масштабную акцию протеста из-за условий труда
29 сентября 2023 21:15

Литовские учителя провели масштабную акцию протеста из-за условий труда

Британские власти объявили об очередном повышении налогов
29 сентября 2023 21:12

Британские власти объявили об очередном повышении налогов

В Японии прошли акции протеста против милитаризации страны
29 сентября 2023 21:11

В Японии прошли акции протеста против милитаризации страны