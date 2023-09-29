В Нью-Йорке введено ЧП: из-за сильного ливня улицы мегаполиса превратились в реки и озёра

Новости США. В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение, причиной которого послужила непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного ливня мегаполис затопило внезапное наводнение, превратив его улицы в реки и озера. В городе возник транспортный коллапс, практически не ходит наземный транспорт, машины с трудом преодолевают затопленные участки дорог. Возникли серьезные сбои в работе метро и пригородной железной дороги. От непогоды пострадали как минимум 18 миллионов человек, жителей Нью-Йорка и пригородов.