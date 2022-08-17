Угрожал игрушечным пистолетом. Раскрыты подробности разбойного нападения на ломбард в 2016 году

Новости Беларуси. Пистолет игрушечный, а срок реальный. Раскрыты подробности разбойного нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2016 году мужчина зашел в ломбард, достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал передать имеющиеся деньги. Работница отказалась выполнять его указания. После того, как завладеть наличными не получилось, неудавшийся грабитель скрылся. Несмотря на то, что в кратчайшие сроки установить его личность не удалось, следствие продолжалось. И как итог, в 2022 году мужчина был задержан. Нападавшим оказался 28-летний минчанин.