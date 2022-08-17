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Активисты «Белой Руси» отправились помогать аграриям в поля и на зерносушильные комплексы по всей стране

17 августа 2022 13:42
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Новости Беларуси. Сохранить каждое зернышко. Белорусская общественность в эти жаркие для наших аграриев дни вызвалась на помощь. Так, 17 августа активисты «Белой Руси» отправились в поля и на зерносушильные комплексы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты «Белой Руси» отправились помогать аграриям в поля и на зерносушильные комплексы по всей стране-1

В трудовых отрядах представители разных профессий. Каждый из них перед тем, как приступить к работе, прошел инструктаж по технике безопасности, а также получил весь необходимый инвентарь. 

Активисты «Белой Руси» отправились помогать аграриям в поля и на зерносушильные комплексы по всей стране-4

Татьяна Гурьева, председатель Минской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Впечатления просто зашкаливают, потому что физический труд всегда приносит радость. Выйти из кабинетов и поработать физически, я думаю, это каждому полезно.

Активисты «Белой Руси» отправились помогать аграриям в поля и на зерносушильные комплексы по всей стране-7

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Республиканское общественное объединение «Белая Русь» реализует акцию «Белая Русь» – хлеборобам!» Во всех областях нашей республики сейчас активно идет уборочная кампания. Как ориентирует глава государства, и мы сами это хорошо понимаем, каждый день на вес золота. Поэтому «Белая Русь» во всех областях нашей республики сформировала трудовые команды, которые выезжают в хозяйства и оказывают помощь.

Затем чествовали передовиков жатвы. Такое внимание, со слов хлеборобов, еще больше мотивирует на новые рекорды. 

# Уборочная кампания # общество # Олег Романов # Татьяна Гурьева # Фотофакт

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