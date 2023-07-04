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Безвиз для гостей и участников «Славянского базара» начал действовать в Беларуси

04 июля 2023 08:34
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Граждане 73 стран могут приехать в Беларусь без виз. С 4 июля особый режим действует для гостей Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безвиз для гостей и участников «Славянского базара» начал действовать в Беларуси-1

Чтобы пересечь границу, иностранцам необходимо предъявить действительный загранпаспорт, а также оригинальные или электронные билеты на мероприятия фестиваля, отметили в Госпогранкомитете.

Безвиз для гостей и участников «Славянского базара» начал действовать в Беларуси-4

По одному билету возможен однократный въезд в страну. Воспользоваться возможностью можно до 23 июля. Что касается участников форума, для них также предусмотрен безвизовый режим въезда по приглашениям центра культуры «Витебск» или Министерства культуры. Освободят зарубежных гостей и от уплаты госпошлины за регистрацию временного пребывания.

Стоит отметить, накануне в Беларуси начал действовать безвиз для участников и болельщиков II Игр стран СНГ. Он продлится до конца лета. Крупный спортивный форум пройдет в 11 городах нашей страны с 4 по 14 августа, атлеты будут выявлять сильнейшего в 20 видах спорта.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Фотофакт

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