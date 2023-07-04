Оплачиваемые выходные, нюансы удалёнки. В Минтруда рассказали об изменениях в ТК

Новости Беларуси. Дополнительные выходные, новые возможности для многодетных родителей и нюансы удаленки. Об изменениях, внесенных в Трудовой кодекс, рассказали представители профильного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дополнительные выходные, новые возможности для многодетных родителей и нюансы удаленки. Об изменениях, внесенных в Трудовой кодекс, рассказали представители профильного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для прохождения диспансеризации работники смогут получить оплачиваемые выходные. При этом количество дней будет зависеть от возраста. Документ подразумевает и другие важные новации. Многодетные семьи и родители, воспитывающие детей-инвалидов, вместо дополнительного выходного смогут сократить ежедневную работу на час.
Появилась у белорусов возможность чередовать дистанционную и оффлайн-работу. А с некоторыми документами теперь можно будет ознакомиться не только в письменной, но и в электронной форме. Новации затронули также вопросы рабочего времени и отпусков.
Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Главные наши изменения должны быть направлены, чтобы был баланс определенный между интересами нанимателя и интересами работника. Работники всегда хотят больше получать зарплату, чтобы у них было более гибкое рабочее время. Наниматели, конечно же, хотят, чтобы работники выполняли четко их задания. Поэтому в этом направлении мы сейчас и думаем, как сделать так, чтобы наше законодательство было более сбалансированное и учитывало интересы двух сторон: и нанимателя, и работников.
Всего изменения коснулись более 80 статей Кодекса, еще четыре появились впервые. Все они приняты с учетом обращений и пожеланий граждан. Нововведения вступят в силу 1 января 2024 года.