Оплачиваемые выходные, нюансы удалёнки. В Минтруда рассказали об изменениях в ТК

Новости Беларуси. Дополнительные выходные, новые возможности для многодетных родителей и нюансы удаленки. Об изменениях, внесенных в Трудовой кодекс, рассказали представители профильного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для прохождения диспансеризации работники смогут получить оплачиваемые выходные. При этом количество дней будет зависеть от возраста. Документ подразумевает и другие важные новации. Многодетные семьи и родители, воспитывающие детей-инвалидов, вместо дополнительного выходного смогут сократить ежедневную работу на час.

Появилась у белорусов возможность чередовать дистанционную и оффлайн-работу. А с некоторыми документами теперь можно будет ознакомиться не только в письменной, но и в электронной форме. Новации затронули также вопросы рабочего времени и отпусков.