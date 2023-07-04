«Мы хотим пойти в спецназ». Иван Кубраков пообщался с воспитанниками военно-патриотических клубов

Новости Беларуси. Достойная смена нынешнему поколению милиционеров. Сегодня, 4 июля, состоялась церемония закрытия первого сбора военно-патриотических клубов внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участниками стали порядка 170 ребят. В строю лучшие воспитанники из 17 военно-патриотических клубов страны. Местом проведения сбора стала войсковая часть 3310. Здесь для юных патриотов организовали палаточный лагерь. На протяжении шести дней школьники состязались в военизированной эстафете, силовом конкурсе, а также оттачивали мастерство в стрельбе из пневматики, играли в «Зарницу». Немало было и творческих встреч, интересных поездок.

Олег Атрошенко, воспитанник военно-патриотического клуба «Защитник»:

В целом весь сбор, который проходил на территории военной части в Околице, был достаточно интересным, и каждый день был насыщен новыми задачами, которые ставились конкретно каждому клубу. Все очень дружно относились друг к другу. Действительно это очень ценится, создается одна ячейка братства между военно-патриотическими клубами.

Наталья Шайковская, воспитанница военно-патриотического клуба «Гранит»:

Мы любим военное дело, любим этим заниматься, нам это нравится. Мы любим разбирать автоматы, стрелять и хотим быть теми первыми девушками, которые пошли в спецназ. Дарья Галиевкая, воспитанница военно-патриотического клуба «Гранит»:

Мы просто девушки из крепкой стали, потому что большинство хотят идти в юристы, а мы хотим пойти в спецназ. И эта разница чувствуется, что у нас закаляется характер.

По итогам творческих и спортивных состязаний определена тройка лидеров военно-полевого сбора. Ребят наградили кубками, медалями и призами. А после церемонии награждения ждал сюрприз, воспитанникам удалось тет-а-тет пообщаться с главой МВД. Порядка 20 вопросов для министра: о мечтах, о службе во внутренних войсках, о любимых книгах и не только. Разговор получился искренним и откровенным.