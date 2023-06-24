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Вышли первые комбайны – Жабинковский район открыл сезон жатвы

24 июня 2023 16:50
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Новости Беларуси. Сезон жатвы – 2023 в стране открывает Жабинковский район. Сегодня, 24 июня, в поля вышли первые комбайны. Начали с озимой сурепицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вышли первые комбайны – Жабинковский район открыл сезон жатвы-1

Старт кампании дали аграрии сельхозпредприятия «Жабинковское» и «Орепичи». У последних жатва – это еще и возможность попробовать в работе новый комбайн. КЗС-3219 приобрели недавно, поэтому на поле он вышел впервые. Однако обновят агромашины не только там. В этом году созревание зерновых существенно ускорила засуха. Так что к жатве скоро подключится и вся Брестская область.

Вышли первые комбайны – Жабинковский район открыл сезон жатвы-4

Пока же идет активная подготовка к уборочной кампании. На жатве задействуют около 1 400 комбайнов. Более 120 из них выйдут в поле впервые. Уборочная площадь в регионе составляет около 350 тысяч гектаров.

# Уборочная кампания # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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