Вышли первые комбайны – Жабинковский район открыл сезон жатвы

Старт кампании дали аграрии сельхозпредприятия «Жабинковское» и «Орепичи». У последних жатва – это еще и возможность попробовать в работе новый комбайн. КЗС-3219 приобрели недавно, поэтому на поле он вышел впервые. Однако обновят агромашины не только там. В этом году созревание зерновых существенно ускорила засуха. Так что к жатве скоро подключится и вся Брестская область.