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Cолнце укорачивает свой ход. Народные приметы на конец июня

24 июня 2023 16:18
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К гадалке не ходи! О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус».

25 июня – Петр Солнцеворот. На Руси Петра прозвали Солнцеворотом неспроста: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи – длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», – говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето – на жару. Если в этот день была ясная погода, считали, что покос будет успешным, а если шел дождь – ждали ненастья и во время сенокоса.

Cолнце укорачивает свой ход. Народные приметы на конец июня-1

26 июня – Акулина Гречишница. Крестьяне на Руси сеяли на Акулину гречиху. Люди говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша». Эта культура считалась прихотливой, поэтому загадывать на хороший урожай не стоило.

27 июня – Елисей Гречкосей. На Руси на Елисея также продолжали сеять гречиху. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», – говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки: «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной».

Cолнце укорачивает свой ход. Народные приметы на конец июня-4

28 июня – День Фита. На Руси крестьяне в этот день наблюдали приметы. «Дождь на Фита – плохо для жита», – говорили в народе. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает – хлеб не вызревает». Зато на Фита особенно рьяно идет в рост овес. Поэтому начинали охранять поля от скотины, а скотину – от сочной зелени.

Жара спадет, в Беларусь придут дожди. Синоптики рассказали о погоде в конце июня.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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