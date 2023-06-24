Cолнце укорачивает свой ход. Народные приметы на конец июня

25 июня – Петр Солнцеворот. На Руси Петра прозвали Солнцеворотом неспроста: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи – длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», – говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето – на жару. Если в этот день была ясная погода, считали, что покос будет успешным, а если шел дождь – ждали ненастья и во время сенокоса.

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26 июня – Акулина Гречишница. Крестьяне на Руси сеяли на Акулину гречиху. Люди говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша». Эта культура считалась прихотливой, поэтому загадывать на хороший урожай не стоило.

27 июня – Елисей Гречкосей. На Руси на Елисея также продолжали сеять гречиху. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», – говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки: «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной».