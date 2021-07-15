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Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси

15 июля 2021 18:14
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Новости Беларуси. На железнодорожном вокзале в Гродно готовится к отправлению поезд «Беларусь. Молодежь. Единство». Из молодежной столицы, статус которой в 2021 году присвоен городу, белорусская молодежь отправится в путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси-1

У участников национального проекта обширная программа, где центральным мероприятием стал открытый диалог с представителями власти, общественных движений и спорта. За 7 дней молодые люди проедут около 2 000 километров, посетят Полоцк, Витебск, Горки, Петриков, Брест, Марьину Горку и Минск.

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси-4

В проекте участвуют около 100 человек. В 2021 году отбор проходил на конкурсной основе. По заявкам, поступившим со всей страны (а их было больше 200), организаторы выбрали самых активных и инициативных школьников, студентов и представителей рабочей молодежи.

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси-7

Наталья Шевцова, участница проекта:
Я по образованию географ, и мне по Беларуси покататься… Я просто заполнила с радостью заявку и ждала, когда объявят результаты. Мне позвонили, я была рада. Главное, чтобы молодежь не тушевалась и показала свой голос, показала свои идеи.

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси-10

Дмитрий Гаврук, участник проекта:
Конечно, почетно, потому что в этот поезд попадают люди, которые активисты и что-то сделали. Они со всех уголков Беларуси, с ними можно общаться, обмениваться опытом и это очень здорово. Также я еще хочу здесь увидеть Беларусь.

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси-13

Сергей Сыранков, руководитель поезда, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Данный проект становится потихоньку международным, потому что в этом году помимо ребят из Беларуси к нам также присоединились учащиеся и студенты из Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана, плюс делегация из Новосибирской области Российской Федерации.

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси-16

Проект национального поезда – одно из важнейших молодежных событий лета-2021. Инициатива была предложена еще в 2020-м, в год 75-летия Победы. Планировалось, что поезд проедет от Бреста до Владивостока, но коррективы внесла пандемия. А пока молодые люди пронесут государственный флаг Беларуси через города по пути следования патриотического поезда.

# Молодежь Беларуси # общество # Наталья Шевцова # Дмитрий Гаврук # Сергей Сыранков # Фотофакт

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