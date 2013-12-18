Благотворительная акция «Подари улыбку детям» прошла в минском Детском хирургическом центре

Новости Минска. От улыбки станет всем светлей. Даже маленьким пациентам детского хирургического центра. 18 декабря в рамках акции «Подари улыбку детям», организованной Мингорисполкомом, к ним заглянули с подарками клоуны, красные шапочки и Дед Мороз со Снегурочкой. Такие положительные эмоции вполне способны если не заменить лекарства полностью, то точно поспособствуют выздоровлению.

Конфеты, раскраски, книжки, конструкторы... Каждый из маленьких пациентов получил из рук главного зимнего волшебника ворох подарков. Не остались без сюрпризов и сотрудники детского хирургического центра. С этого дня вход в ДХЦ будет украшать новогодняя картина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.