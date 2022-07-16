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Главный приз – электросамокат. МВД проводит акцию с выставками и фотозонами в Витебске

16 июля 2022 14:30
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Новости Беларуси. В рамках XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске 15 июля стартовала акция МВД «За безопасность вместе!», сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Главный приз – электросамокат. МВД проводит акцию с выставками и фотозонами в Витебске-1

Кирилл Моржанов, официальный представитель Могилевского института Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Все направлено на то, чтобы у ребят были безопасные каникулы. Чтобы научить их каким-то элементарным правилам безопасности. Ну а мы представляем свое учебное заведение. Показываем молодежи, что у них есть возможность продолжить после окончания школы свое обучение в одном из вузов Министерства внутренних дел и впоследствии стать сотрудником органов внутренних дел.

Главный приз – электросамокат. МВД проводит акцию с выставками и фотозонами в Витебске-4

На интерактивных площадках МВД гостей ждут выставки вооружения и спецсредств, фотозона со служебными собаками, стрелковый тренажер и лазерный тир, показательные выступления, детские развлечения и перекус солдатской кашей с блинами.

Главный приз – электросамокат. МВД проводит акцию с выставками и фотозонами в Витебске-7

Каждый раз, когда акция проходит, мы посещаем, каждый раз фотографируем. Есть уже традиция: из года в год фотография на ретротранспорте нашей милиции.

Главный приз – электросамокат. МВД проводит акцию с выставками и фотозонами в Витебске-10

Хотелось примерить, насколько тяжело. Нормально, двигаться можно.

Главный приз – электросамокат. МВД проводит акцию с выставками и фотозонами в Витебске-13

Приятно, когда идешь и тебе навстречу идут и улыбаются люди. Говорят, что мы очень красивые.

Главный приз – электросамокат. МВД проводит акцию с выставками и фотозонами в Витебске-16

Главный приз – электросамокат. Такой ценный подарок можно заполучить, участвуя в акции. Но сперва необходимо посетить все тематических зоны и разместить в социальной сети фото с места событий со специальным хештегом «За безопасность вместе».

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Кирилл Моржанов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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