Главный приз – электросамокат. МВД проводит акцию с выставками и фотозонами в Витебске

Новости Беларуси. В рамках XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске 15 июля стартовала акция МВД «За безопасность вместе!», сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Кирилл Моржанов, официальный представитель Могилевского института Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Все направлено на то, чтобы у ребят были безопасные каникулы. Чтобы научить их каким-то элементарным правилам безопасности. Ну а мы представляем свое учебное заведение. Показываем молодежи, что у них есть возможность продолжить после окончания школы свое обучение в одном из вузов Министерства внутренних дел и впоследствии стать сотрудником органов внутренних дел.

На интерактивных площадках МВД гостей ждут выставки вооружения и спецсредств, фотозона со служебными собаками, стрелковый тренажер и лазерный тир, показательные выступления, детские развлечения и перекус солдатской кашей с блинами.

Каждый раз, когда акция проходит, мы посещаем, каждый раз фотографируем. Есть уже традиция: из года в год фотография на ретротранспорте нашей милиции.

Хотелось примерить, насколько тяжело. Нормально, двигаться можно.

Приятно, когда идешь и тебе навстречу идут и улыбаются люди. Говорят, что мы очень красивые.