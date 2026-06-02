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Промкооперация и новые проекты: Турчин обозначил перспективы сотрудничества Минска и Баку

02 июня 2026 10:40
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Промкооперация и новые проекты. Перспективы сотрудничества Минска и Баку обозначил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Самиром Шарифовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промкооперация и новые проекты: Турчин обозначил перспективы сотрудничества Минска и Баку-2

Стороны активно развивают промышленную кооперацию, что находит отражение в реализации проектов в сферах машиностроения и лифтостроения. Отдельное внимание – сотрудничеству в сфере коммунальной техники. Белорусские машиностроительные флагманы поставляют машинокомплекты, на базе которых в Азербайджане собирают современную спецтехнику, которую используют в городском хозяйстве. 

Промкооперация и новые проекты: Турчин обозначил перспективы сотрудничества Минска и Баку-4

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Задача наша и правительства наших стран – обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть. На самом деле, хочу с удовлетворением отметить, что, в принципе, все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются.

Продолжением диалога станет Белорусско-азербайджанский бизнес-форум, который пройдет сегодня, 2 июня, в Минске. Представители компаний двух стран презентуют свою продукцию. Ожидается подписание договоров.

# Александр Турчин # Беларусь-Азербайджан

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