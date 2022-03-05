«Подвиг Ивана Ильича сегодня живёт в молодёжи». В Минске простились с последним в Беларуси Героем Советского Союза

Новости Беларуси. Пример для каждого из нас, настоящий защитник Отечества и патриот Беларуси. В Минске 5 марта простились с последним в нашей стране Героем Советского Союза Иваном Кустовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траурная церемония прошла в Центральном доме офицеров. Почтить память ветеранов пришли представители Вооруженных Сил, депутаты, общественные деятели и обычные люди. Почетный караул передал цветы от Президента Александра Лукашенко.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Подвиг Ивана Ильича сегодня живет в молодежи. Мне представляется, что ушедший Герой Советского Союза Иван Ильич Кустов сегодня видит и понимает, что за ним идет поколение молодых ребят, которые способны сохранить память, отстоять ее независимость, сохранить, приумножить и передать следующим поколениям. А герои сегодняшнего дня, о которых мы все чаще и чаще говорим – молодые люди, которые жертвуют собой где-то, но укрепляют нашу страну – яркое тому подтверждение. Костевич на прощальной церемонии с Кустовым: это вызывает горесть, потому что герои этой истории нас покидают. Читайте здесь.

Офицер участвовал в освобождении Украины, Молдовы и Польши. Несколько раз был ранен. «Золотую Звезду» получил за бой в январе 1945-го, когда его рота отбила семь атак противника. На личном счету командира – 25 взятых в плен и десятки убитых солдат немецкой армии. Иван Ильич – почетный солдат 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады, навечно вписавший свое имя в ее историю.