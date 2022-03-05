Костевич на прощальной церемонии с Кустовым: это вызывает горесть, потому что герои этой истории нас покидают

Новости Беларуси. Пример для каждого из нас, настоящий защитник Отечества и патриот Беларуси. В Минске 5 марта простились с последним в нашей стране Героем Советского Союза Иваном Кустовым. Траурная церемония прошла в Центральном доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

С каждым годом мы теряем наших ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня у нас ветеранов чуть больше 2 000 человек. Конечно, это вызывает горесть, потому что история нашей Родины, история нашей страны – герои этой истории нас покидают. Поэтому наша задача – максимально сохранить нашу историю, донести до наших детей, внуков то, что было.