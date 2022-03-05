Прямой эфир

Костевич на прощальной церемонии с Кустовым: это вызывает горесть, потому что герои этой истории нас покидают

05 марта 2022 12:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пример для каждого из нас, настоящий защитник Отечества и патриот Беларуси. В Минске 5 марта простились с последним в нашей стране Героем Советского Союза Иваном Кустовым. Траурная церемония прошла в Центральном доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Костевич на прощальной церемонии с Кустовым: это вызывает горесть, потому что герои этой истории нас покидают-1

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
С каждым годом мы теряем наших ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня у нас ветеранов чуть больше 2 000 человек. Конечно, это вызывает горесть, потому что история нашей Родины, история нашей страны – герои этой истории нас покидают. Поэтому наша задача – максимально сохранить нашу историю, донести до наших детей, внуков то, что было.

Внук Ивана Кустова: он для меня являлся образцом мужчины всю жизнь. Читайте здесь.

# Некролог # общество # Ирина Костевич # Иван Кустов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Подвиг Ивана Ильича сегодня живёт в молодёжи». В Минске простились с последним в Беларуси Героем Советского Союза
05 марта 2022 11:59

«Подвиг Ивана Ильича сегодня живёт в молодёжи». В Минске простились с последним в Беларуси Героем Советского Союза

«Ты сегодня холодильник. Ты сегодня сурок». Об учёбе в театральном поговорили с белорусской актрисой
05 марта 2022 11:48

«Ты сегодня холодильник. Ты сегодня сурок». Об учёбе в театральном поговорили с белорусской актрисой

Субботин о своём участии в «Минской лыжне – 2022»: если губернатор не едет, то большие штрафные минуты записывают
05 марта 2022 11:42

Субботин о своём участии в «Минской лыжне – 2022»: если губернатор не едет, то большие штрафные минуты записывают