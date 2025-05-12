Подведены предварительные итоги анализа мнений на онлайн-платформе Меркаванне.бел

Образ будущего Беларуси – страна мира и согласия, значимость суверенитета и независимости. Такое мнение высказали большинство респондентов на онлайн-платформе по сбору мнений жителей Меркаванне.бел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные ожидания и запросы у белорусов – повышение благосостояния и качества жизни, развитие мелкого и среднего бизнеса, решение текущих проблем. Напомним, что онлайн-платформа была разработана Белорусским институтом стратегических исследований с целью сбора ожиданий и предложений населения по ключевым сферам. Все мнения и идеи будут изучены и учтены в программе социально-экономического развития страны на 2025-2030 годы.

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В БИСИ был организован масштабный социологический опрос, масштабные исследования с помощью новых инновационных методик. Это совмещение классической опросной социологии и онлайн-социологии. Это был опрос репрезентативный для всего общества Республики Беларусь, для взрослого населения. Выборка – полторы тысячи респондентов. Плюс мы проводили масштабный онлайн-опрос, в котором могли принять все желающие участие. И общий охват у нас получился 30 тысяч респондентов.

Изучение результатов работы онлайн-платформы «Народная пятилетка» продолжится и будет осуществляться на постоянной основе. Принять участие в исследовании и поделиться своим мнением, идеями и предложениями относительно развития страны в ближайшие пять лет сможет каждый гражданин Беларуси.