Подъём в 6 утра, а дальше по расписанию. Как проходят будни кадетов?
Жизнь по уставу, азы армейского дела и мужская закалка. В Борисове появилось кадетское училище. Это второе учреждение такого профиля в Минской области. Познакомимся с теми, кто решил примерить курсантские погоны и проведем один день вместе с кадетами, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Ребята в училище живут на постоянной основе. Учатся, тренируются, занимаются спортом.
Сергей Гаврилович, заместитель директора по воспитательной работе Борисовского кадетского училища Минской области:
Мы находимся в спальном комплексе, где размещен шестой взвод. У нас здесь 7-8 комнат, в зависимости от этажа. В среднем на этаже 28 человек. По спальным местам – у нас оборудованные комнаты по 4 места и по 3 места в каждой комнате. У каждого кадета есть свой шкаф, тумбочка, кровать, стол.
Ангелина Почуйко из Пинска и Элла Кусенкова из Новолукомля – одни из немногих девчонок, кто получил заветное место в училище. Причем заслуженно. Теперь соседки по комнате.
Ангелина Почуйко, кадет Борисовского кадетского училища Минской области:
Все учителя максимально отзывчивые, готовы помочь, если что-то не понятно. Подробно объясняют темы, на уроках интересно, всегда подготовленный материал, план урока. Уроки пролетают мгновенно, после школы дни расписаны поминутно. У нас не бывает такого, что скучно или нечего делать. У нас всегда есть дело, куда-то идем, что-то делаем, это очень круто.
Элла Кусенкова, кадет Борисовского кадетского училища Минской области:
Училась старшая в кадетском училище, потом поступила в Академию МВД. Глядя на нее, я захотела так же. Непривычно, что с кем-то комнату надо делить, непривычный режим, сначала было тяжело, потом потихоньку привыкаешь.
Ангелина Почуйко:
У нас фонарики, уютно, все как дома.
Кстати, девочки не единственные, кто приехал в училище издалека. Изначально планировалось, что здесь будут обучаться ребята только из Минской области. Но информация о создании учреждения прогремела на всю страну.
Валентина Пархоменко, кадет Борисовского кадетского училища Минской области:
Из Гомеля приехала сюда. Давно хотела поступить в кадетское училище. Я три года пыталась. Сначала пыталась в Гомеле, но не получалось. Потом приехала в Слуцк, но там не было мест. В Слуцке я узнала о Борисовском кадетском училище, что открывают новое. Я поехала сюда, очень волновалась перед поступлением. Но я поступила и очень рада. Ехала домой, думала, поскорей бы домой, кошку хотела увидеть. А когда уже подходила к дому, у меня были мысли, что я хочу обратно в кадетство.
Учеба учебой, а обед по расписанию. До прибытия гостей провели масштабную реконструкцию пищеблока. Установили новое оборудование, утвердили меню. Кстати, о нем.
Даниил Можейко, медицинский брат Борисовского кадетского училища Минской области:
Осуществляется оно у нас на основании двухнедельного разработанного перспективного меню, которое подразумевает выполнение натуральных норм и разнообразие продуктов. Также наши кадеты получают дополнительную витаминизацию к обеду и достаточное количество фруктов и овощей. В среднем калорийность на кадета 3 100 калорий в день, это связано с их физическими нагрузками.
Мясо, овощи, фрукты. Меню сбалансированное. Самое главное – вкусно. С таким рационом голодным не остается никто.
Здесь очень вкусно, я люблю супы, картошку.
Все очень вкусно. Картошку дают каждый день, очень ее люблю.
Очень вкусно, я наедаюсь. Ем по 4-5 тарелок супа и второго.
Начинается день кадетов в 6 утра. Зарядка, уроки, тренировки, домашнее задания. Но даже в этом распорядке найдется место творчеству. Работает множество объединений по интересам, можно найти хобби по душе.
Сергей Гаврилович:
Есть предметные факультативы, такие как по физике, другим общеобразовательным предметам. Также есть факультативы военно-патриотической направленности. Это «Готовы Родине служить» – факультатив для 10 классов. И «Школа юных защитников Отечества» – факультатив для 8-9 классов.
Сейчас по расписанию пение. Его будущие офицеры уже успели полюбить. Желающих выступать на сцене оказалось больше, чем ожидалось.
Людмила Будько, преподаватель вокала Борисовского кадетского училища Минской области:
Дети очень интересные, они сюда приехали целенаправленно. Они знают, чего хотят. И пришли они ко мне заниматься в мой кружок тоже по сознанию. Сегодня я прослушала три класса, а у нас шесть классов. Занятия будут проходить три раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье). Воскресенье у них не загруженный день. Они могут заниматься столько, сколько хотят. Желание у них есть. У меня уже есть 15 человек, хотя мне нужно только 7.
Для любителей спорта – тренажерный зал, настольный теннис. Есть ритмика и хореография. Все по желанию.
Сергей Каминский, руководитель кружка по настольному теннису Борисовского кадетского училища Минской области:
По два раза в неделю, например, сейчас 10 класс, потом в четверг, потом среда, пятница, чтобы через день чередовалось. По четыре человека, чтобы играли. Подсказываем, если что-то надо. Это уже взрослые ребята, не начинающие.
Влада Родовская:
Все здорово, учиться в школе и учиться в училище – две разные вещи. Что получают дети за такой вклад в свою учебу? Есть ли у них льготы?
Дмитрий Болбас, директор Борисовского кадетского училища Минской области:
Без вступительных экзаменов зачисляются выпускники кадетских училищ, закончившие в год поступления в данное учреждение с отметкой 7 и выше баллов по всем предметам учебного плана. При поступлении в учреждение высшего образования Министерства обороны, МВД, МЧС, ГПК. То есть дорога при успешном освоении учебной программы им открыта во все наши силовые структуры.
Быть в числе первого набора – почетно. Ребята новое для себя звание несут с особой гордостью. К слову, всего на территории страны сегодня работают 9 кадетских училищ. Два из них в Минской области.
Из школы-интерната сделали кадетское училище. Почему заведение решили открыть именно в Борисове – подробности здесь.