Подъём в 6 утра, а дальше по расписанию. Как проходят будни кадетов?

Жизнь по уставу, азы армейского дела и мужская закалка. В Борисове появилось кадетское училище. Это второе учреждение такого профиля в Минской области. Познакомимся с теми, кто решил примерить курсантские погоны и проведем один день вместе с кадетами, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Ребята в училище живут на постоянной основе. Учатся, тренируются, занимаются спортом.

Сергей Гаврилович, заместитель директора по воспитательной работе Борисовского кадетского училища Минской области:

Мы находимся в спальном комплексе, где размещен шестой взвод. У нас здесь 7-8 комнат, в зависимости от этажа. В среднем на этаже 28 человек. По спальным местам – у нас оборудованные комнаты по 4 места и по 3 места в каждой комнате. У каждого кадета есть свой шкаф, тумбочка, кровать, стол.

Ангелина Почуйко из Пинска и Элла Кусенкова из Новолукомля – одни из немногих девчонок, кто получил заветное место в училище. Причем заслуженно. Теперь соседки по комнате.

Ангелина Почуйко, кадет Борисовского кадетского училища Минской области:

Все учителя максимально отзывчивые, готовы помочь, если что-то не понятно. Подробно объясняют темы, на уроках интересно, всегда подготовленный материал, план урока. Уроки пролетают мгновенно, после школы дни расписаны поминутно. У нас не бывает такого, что скучно или нечего делать. У нас всегда есть дело, куда-то идем, что-то делаем, это очень круто.

Элла Кусенкова, кадет Борисовского кадетского училища Минской области:

Училась старшая в кадетском училище, потом поступила в Академию МВД. Глядя на нее, я захотела так же. Непривычно, что с кем-то комнату надо делить, непривычный режим, сначала было тяжело, потом потихоньку привыкаешь. Ангелина Почуйко:

У нас фонарики, уютно, все как дома. Кстати, девочки не единственные, кто приехал в училище издалека. Изначально планировалось, что здесь будут обучаться ребята только из Минской области. Но информация о создании учреждения прогремела на всю страну.

Валентина Пархоменко, кадет Борисовского кадетского училища Минской области:

Из Гомеля приехала сюда. Давно хотела поступить в кадетское училище. Я три года пыталась. Сначала пыталась в Гомеле, но не получалось. Потом приехала в Слуцк, но там не было мест. В Слуцке я узнала о Борисовском кадетском училище, что открывают новое. Я поехала сюда, очень волновалась перед поступлением. Но я поступила и очень рада. Ехала домой, думала, поскорей бы домой, кошку хотела увидеть. А когда уже подходила к дому, у меня были мысли, что я хочу обратно в кадетство.

Учеба учебой, а обед по расписанию. До прибытия гостей провели масштабную реконструкцию пищеблока. Установили новое оборудование, утвердили меню. Кстати, о нем.

Даниил Можейко, медицинский брат Борисовского кадетского училища Минской области:

Осуществляется оно у нас на основании двухнедельного разработанного перспективного меню, которое подразумевает выполнение натуральных норм и разнообразие продуктов. Также наши кадеты получают дополнительную витаминизацию к обеду и достаточное количество фруктов и овощей. В среднем калорийность на кадета 3 100 калорий в день, это связано с их физическими нагрузками. Мясо, овощи, фрукты. Меню сбалансированное. Самое главное – вкусно. С таким рационом голодным не остается никто.

Здесь очень вкусно, я люблю супы, картошку.

Все очень вкусно. Картошку дают каждый день, очень ее люблю.

Очень вкусно, я наедаюсь. Ем по 4-5 тарелок супа и второго. Начинается день кадетов в 6 утра. Зарядка, уроки, тренировки, домашнее задания. Но даже в этом распорядке найдется место творчеству. Работает множество объединений по интересам, можно найти хобби по душе. Сергей Гаврилович:

Есть предметные факультативы, такие как по физике, другим общеобразовательным предметам. Также есть факультативы военно-патриотической направленности. Это «Готовы Родине служить» – факультатив для 10 классов. И «Школа юных защитников Отечества» – факультатив для 8-9 классов. Сейчас по расписанию пение. Его будущие офицеры уже успели полюбить. Желающих выступать на сцене оказалось больше, чем ожидалось.

Людмила Будько, преподаватель вокала Борисовского кадетского училища Минской области:

Дети очень интересные, они сюда приехали целенаправленно. Они знают, чего хотят. И пришли они ко мне заниматься в мой кружок тоже по сознанию. Сегодня я прослушала три класса, а у нас шесть классов. Занятия будут проходить три раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье). Воскресенье у них не загруженный день. Они могут заниматься столько, сколько хотят. Желание у них есть. У меня уже есть 15 человек, хотя мне нужно только 7. Для любителей спорта – тренажерный зал, настольный теннис. Есть ритмика и хореография. Все по желанию.

Сергей Каминский, руководитель кружка по настольному теннису Борисовского кадетского училища Минской области:

По два раза в неделю, например, сейчас 10 класс, потом в четверг, потом среда, пятница, чтобы через день чередовалось. По четыре человека, чтобы играли. Подсказываем, если что-то надо. Это уже взрослые ребята, не начинающие. Влада Родовская:

Все здорово, учиться в школе и учиться в училище – две разные вещи. Что получают дети за такой вклад в свою учебу? Есть ли у них льготы?