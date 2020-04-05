«Подтверждает особое отношение братских народов». Россия передала Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. Беларусь ожидает от России поставки 30 тысяч оплаченных тест-систем для выявления COVID-19. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, диагностический материал поступит до 17 апреля. А накануне в белорусскую столицу прибыл медицинский груз, который российская сторона передала на безвозмездной основе. Спецавтомобиль доставил 10 тысяч тестов. Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

В условиях пандемии коронавируса Минск и Москва работают в тесном взаимодействии. Налажен контакт профильных ведомств. Стороны обсуждают вопросы профилактики, противодействия и диагностики опасного заболевания. Полученные тест-системы станут хорошей поддержкой для региональных лабораторий. В Беларуси на стационарном лечении находятся 502 человека. Ситуация с коронавирусом на 5 апреля

Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Беларуси:

Мы получаем 10 тысяч тестов, которые укрепят часть наших лабораторий. Я хочу отметить, что сегодня Министерством здравоохранения еще дополнительно задействованы ряд лабораторий для проведения исследований – это лаборатории в регионах в дополнение к тем 11, которые функционируют сегодня. И эти тесты частично уйдут на проведение исследований в региональных центрах.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Отклик на запрос белорусской стороны подтверждает то особое отношение братских народов друг к другу. Сейчас главный государственный санитарный врач Республики Беларусь оценила обстановку как управляемую, стабильную. И это еще один эпизод того, что мы, как братские народы, поддерживая друг друга в тот момент, когда беда приходит в наши дома, смотрим и в будущее. Дай бог, чтобы мы как можно быстрее пережили эти события. Они тоже для нас тот самый повод, чтобы мы, анализируя это, куда крепче, внимательнее учитывали интерес друг друга, уходили от излишних споров и подтверждали для миллионов людей, что мы действительно братский народ.