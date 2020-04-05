В Беларуси на стационарном лечении находятся 502 человека. Ситуация с коронавирусом на 5 апреля

Новости Беларуси. Последняя информация от Минздрава по ситуации с COVID-19. По состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские врачи поменяли подход к тестированию. Хроника коронавируса за 4 апреля

У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.