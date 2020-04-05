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В Беларуси на стационарном лечении находятся 502 человека. Ситуация с коронавирусом на 5 апреля

05 апреля 2020 11:34
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Новости Беларуси. Последняя информация от Минздрава по ситуации с COVID-19. По состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

В Беларуси на стационарном лечении находятся 502 человека. Ситуация с коронавирусом на 5 апреля-1

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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