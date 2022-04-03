«Я 30 лет на металлургическом комбинате». Готовы ли беженцам из Украины предоставить работу в Беларуси?

Люди из Украины стучатся и в наши двери. Для белорусов принцип в этой ситуации один – мы славяне и в беде своих не бросим. В нашу страну прибыли уже тысячи беженцев из Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сотни приходят на нашу границу ежедневно. Мы предоставили крышу над головой, еду, медицинскую и психологическую помощь каждому, кто в этом нуждается.

Сергей из Мариуполя по нескольку раз достает телефон. Показывает фото вновь и вновь. Не верится – это позади, можно расслабиться. Но невозможно, когда понимаешь, что от квартиры, на которую собирали так долго с женой, ничего не осталось.

Мы три недели жили в подвале. Было очень тяжело без воды. Воды не было в городе, не было света, газа. При первой возможности уехать из города семья отправилась в путь. Сегодня с двумя сыновьями, спустя долгие дни в дороге, они в Минске. Колонна российских автобусов эвакуировала в Таганрог, потому Москва и оттуда уже сюда, в Беларусь.

Не бросили и собаку, ее бережно прижимают к груди как самое дорогое. Знакомые помогли семье с временным жильем. Они надеются, что в ближайшее время найдут работу, а младший вновь пойдет в школу.