«Я 30 лет на металлургическом комбинате». Готовы ли беженцам из Украины предоставить работу в Беларуси?
Люди из Украины стучатся и в наши двери. Для белорусов принцип в этой ситуации один – мы славяне и в беде своих не бросим. В нашу страну прибыли уже тысячи беженцев из Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сотни приходят на нашу границу ежедневно. Мы предоставили крышу над головой, еду, медицинскую и психологическую помощь каждому, кто в этом нуждается.
Сергей из Мариуполя по нескольку раз достает телефон. Показывает фото вновь и вновь. Не верится – это позади, можно расслабиться. Но невозможно, когда понимаешь, что от квартиры, на которую собирали так долго с женой, ничего не осталось.
Мы три недели жили в подвале. Было очень тяжело без воды. Воды не было в городе, не было света, газа.
При первой возможности уехать из города семья отправилась в путь. Сегодня с двумя сыновьями, спустя долгие дни в дороге, они в Минске.
Колонна российских автобусов эвакуировала в Таганрог, потому Москва и оттуда уже сюда, в Беларусь.
Не бросили и собаку, ее бережно прижимают к груди как самое дорогое. Знакомые помогли семье с временным жильем. Они надеются, что в ближайшее время найдут работу, а младший вновь пойдет в школу.
Я 30 лет на металлургическом комбинате проработал. Если можно будет, конечно. У меня жена учительница младших классов, у нее университетское образование. Сын электронщик.
Службы занятости готовы ответить на запрос о трудоустройстве. В подготовленном для украинцев списке вакансий более тысячи предложений.
Александр Семионов, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома:
Мы провели работу и с нашими нанимателями и собрали на сегодня те организации, которые имели вакансии и готовы принять граждан Украины, чтобы они работали. Но чтобы они работали, им нужно предоставить какое-то жилье.
Семья только оформляет документы. Они еще не получили белорусский паспорт, но уже говорят, что здесь их дом.
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