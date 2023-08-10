Подписано соглашение о сотрудничестве между агентством «Минск-Новости» и китайскими коллегами из провинции Ганьсу

Новости Беларуси. Двусторонние отношения Беларуси и Китая развиваются в медиасфере. Сегодня, 10 августа, подписано соглашение по обмену опытом и сотрудничеству между Белорусским союзом журналистов, агентством «Минск-Новости» и китайскими коллегами – коммуникационным центром провинции Ганьсу, телерадиокомпанией GanSu Media Group, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит китайской делегации – важное событие для информационной сферы. Хотя справедливо отметить, что сегодняшняя встреча не первая. Сотрудничество планомерно развивается. Уже подписано и успешно реализуется соглашение между Министерствами информации двух стран. Наши ведущие СМИ сотрудничают с коллегами из Китая. К тому же китайские студенты проходят обучение на факультете журналистики БГУ.

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

Сегодня мы активно взаимодействуем на уровне конкретных медиаструктур, заключены соответствующие соглашения об обмене опытом, об обмене контентом. Мы обсудили ряд направлений, ряд конкретных проектов, которые, по нашему мнению, в ближайшее время могут быть реализованы. Бесспорно, как раз таки конкретные тесные контакты на уровне медиа сегодня способствуют развитию в целом межгосударственных отношений между нашими государствами.

Сегодня на базе агентства «Минск-Новости» состоялось открытие представительства Всекитайской ассоциации журналистов и провинции Ганьсу при Белорусском союзе журналистов. После чего было подписано соглашение по обмену опытом и сотрудничеству. Документ в том числе предусматривает налаживание визитов, организацию стажировок и другое.

Ван Гуанцин, председатель ассоциации печатных СМИ провинции Ганьсу:

Сегодняшняя церемония подписания документов стала хорошим началом для укрепления сотрудничества между провинцией Ганьсу и Республикой Беларусь. Теперь народы двух стран больше узнают друг о друге. Также взаимодействие между СМИ поможет в дальнейшем развитию партнерства и в других сферах.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, генеральный директор агентства «Минск-Новости»:

Год назад Белорусский союз журналистов заключил масштабное стратегическое соглашение на пять лет с китайской ассоциацией журналистов, которая объединяет более миллиона наших коллег во всех провинциях Китая. Но уже тогда было отмечено, что без реальных прямых договоров между региональными и крупными республиканскими СМИ Китая и Беларуси это соглашение будет не вполне эффективным. Наши республиканские коллеги, крупнейшие средства массовой информации, в том числе «Столичное телевидение», сейчас уже прорабатывают прямые соглашения и прямые договоры.