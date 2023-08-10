ВОЗ: новый вариант COVID-19 стремительно распространяется

Новый подвариант коронавируса EG.5, который получил название «Эрис», в мире становится распространенным, но пока несет низкий риск для здоровья людей в глобальном масштабе. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения, пишет РИА Новости.

В ВОЗ допускают, что на фоне преимуществ в росте и характеристик защиты от иммунитета, новый штамм коронавируса может спровоцировать увеличение случаев заражения им и стать «доминирующим» в некоторых государствах или даже во всем мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 17 по 23 июля текущего года глобальное распространение «Эриса» в цифрах показывает 17,4%, что выше показателей, которые фиксировались в период четырех недель ранее. Тогда глобальная распространенность нового подвида коронавируса была 7,6%.