Прямой эфир

ВОЗ: новый вариант COVID-19 стремительно распространяется

10 августа 2023 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый подвариант коронавируса EG.5, который получил название «Эрис», в мире становится распространенным, но пока несет низкий риск для здоровья людей в глобальном масштабе. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения, пишет РИА Новости. 

В ВОЗ допускают, что на фоне преимуществ в росте и характеристик защиты от иммунитета, новый штамм коронавируса может спровоцировать увеличение случаев заражения им и стать «доминирующим» в некоторых государствах или даже во всем мире. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 17 по 23 июля текущего года глобальное распространение «Эриса» в цифрах показывает 17,4%, что выше показателей, которые фиксировались в период четырех недель ранее. Тогда глобальная распространенность нового подвида коронавируса была 7,6%. 

# Коронавирус # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Спасателям каждый день поступают сообщения о помощи. Что делать, если заблудился в лесу?
10 августа 2023 09:35

Спасателям каждый день поступают сообщения о помощи. Что делать, если заблудился в лесу?

Основа – восьмиконечная звезда. Кто и как создавал фирменный стиль II Игр стран СНГ? Рассказали в НОК
10 августа 2023 09:15

Основа – восьмиконечная звезда. Кто и как создавал фирменный стиль II Игр стран СНГ? Рассказали в НОК

В Беларуси участились случаи отравления грибами. На что обращать внимание при их сборе – рассказала врач
10 августа 2023 08:52

В Беларуси участились случаи отравления грибами. На что обращать внимание при их сборе – рассказала врач