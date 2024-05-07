Подпевать смогут все! Большой концерт ко Дню Победы состоится 8 мая в Театре оперы и балета

В студии Владимир Оводок, дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, а также Андрей Валентий, солист Национального академического Большого театра оперы и балета, заслуженны артист Республики Беларусь.

Победе над немецко-фашистскими захватчиками посвящено не одно мероприятие в канун 9 Мая. Грандиозный праздник для своих зрителей традиционно устраивает и Большой театр оперы и балета. Подробнее о предстоящем концерте поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Владимир Оводок, дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь: К такой сакральной для всех белорусов, русских людей теме подходить просто так невозможно. Песни военных лет – каждая трогает. Мы попытались в рамках идеи «Поем вместе» подобрать такие песни, которые бы и публика знала и могла бы подпевать нам. Такой необычный формат для нашего театра мы хотим завтра представить.

Владимир Оводок:

Начало войны было внезапным. Точно так же и в концерте должна быть точка, от которой жизнь меняется. Не даром Александров написал музыку – постоянный призыв, который на протяжении всего гимна борьбы повторяется. Это мощный стимул для людей окунуться в эту атмосферу и прочувствовать глубину трагедии, которая случилась с нашим народом.

Кто примет участие в концерте?

Владимир Оводок:

Конечно же, наша жемчужина Андрей Валентий, Анастасия Храпицкая, Александр Михнюк, Нина Шарубина и многие другие артисты.