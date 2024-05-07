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Подпевать смогут все! Большой концерт ко Дню Победы состоится 8 мая в Театре оперы и балета

07 мая 2024 14:52
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Победе над немецко-фашистскими захватчиками посвящено не одно мероприятие в канун 9 Мая. Грандиозный праздник для своих зрителей традиционно устраивает и Большой театр оперы и балета. Подробнее о предстоящем концерте поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Владимир Оводок, дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, а также Андрей Валентий, солист Национального академического Большого театра оперы и балета, заслуженны артист Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:
8 мая пройдет большой концерт. Расскажите подробнее о программе.

Подпевать смогут все! Большой концерт ко Дню Победы состоится 8 мая в Театре оперы и балета-1

Владимир Оводок, дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
К такой сакральной для всех белорусов, русских людей теме подходить просто так невозможно. Песни военных лет – каждая трогает. Мы попытались в рамках идеи «Поем вместе» подобрать такие песни, которые бы и публика знала и могла бы подпевать нам. Такой необычный формат для нашего театра мы хотим завтра представить.

Открывать концерт будет песня «Священная война». По каким критериям выстраивали программу?

Подпевать смогут все! Большой концерт ко Дню Победы состоится 8 мая в Театре оперы и балета-4

Владимир Оводок:
Начало войны было внезапным. Точно так же и в концерте должна быть точка, от которой жизнь меняется. Не даром Александров написал музыку – постоянный призыв, который на протяжении всего гимна борьбы повторяется. Это мощный стимул для людей окунуться в эту атмосферу и прочувствовать глубину трагедии, которая случилась с нашим народом.

Кто примет участие в концерте?

Владимир Оводок:
Конечно же, наша жемчужина Андрей Валентий, Анастасия Храпицкая, Александр Михнюк, Нина Шарубина и многие другие артисты.

Подробности в видео.

# День Победы # общество # Ольга Бурлакова # Владимир Оводок # Андрей Валентий # Александр Меженный # Юрий Царёв

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