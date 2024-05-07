Кошка нашла своего хозяина в партизанском отряде в лесу! Ветеран Бронислав Карпенко вспоминает, что пережил на войне

Великая Отечественная война запомнилась нашей стране большой трагедии. На фронте и в тылу люди прошли тяжкие муки. Люди умирали, получали увечья, теряли друзей и близких. Немцы уничтожали все на своем пути, оставляя дымящиеся развалины, не жалея ни женщин, ни детей. Миллионы людей были убиты, угнаны в рабство и потеряли свой дом. Советские солдаты мстили за горе каждой семьи и за своих родных. Ради будущего своих детей, внуков и своей страны. Военное поколение понимало: если бы не было объединяющего смысла победить, то не было бы Победы. Это были люди, которых назвали поколение победителей.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Мне было 16 лет. Жил я в деревни Березинского района Новая Калюжица. В этой деревне я родился, рос и там меня застала война. Находились в школе, нам было объявлено, что началась война. А наутро мы почувствовали, что это такое.

Все ужасы оккупации, зверства врага подросток увидел в родной деревушке в первые месяцы войны. По дороге на машинах ехали немцы, во двор вышла девушка. Вдруг одна машина остановилась около ее дома. Из машины выскочили фашисты, схватили девушку и потащили к сеновалу. Она стала плакать, кричать, вырываться. И в это время открылась дверь хаты. На крик выскочил во двор парень. Бронислав Карпенко:

На свою погибель. Она хватает его и тащат к ней ближе. Обоих ставят перед дверью этого сеновала и расстреливает. Эта молодая пара поженилась за день перед началом войны. Бронислав Карпенко:

Это дикость потрясла сознание всех людей нашей местности. За что погибли эти молодые люди?

Новая власть стала устраивать в деревне свой порядок. Были сделаны объявления для местных жителей. Жителям деревни запрещалось собираться на улицах больше 3-4 человек. И запрещалось кормить красноармейцев из разбитых частей, проходивших по деревне. Чуть позже по деревне пошли слухи, что в соседних деревнях собирают молодежь и увозят в неизвестном направлении. Бронислав Карпенко:

После мы узнали, что все они были отправлены лагеря смерти.

Бронислав и два его одноклассника, Миша и Володя, решили бежать. Самым лучшим укрытием для ребят стал лес, который они знали еще с детства. Ребята вместе с другими жителями прятались в землянке в 5 километрах от деревни. Однажды зимней ночью кто-то начал шкрябать в дверь землянки. Это была кошка Бронислава. Как она нашла своего хозяина в лесу, для всех жителей укрытия было загадкой. Бронислав Карпенко:

Кошка нашла нас ночью, нашу землянку. И скребется по двери. Стала скрестись и мяукать. Мирон говорит: всем сидеть, никому не вылазить! Кошка знает, где можно спастись от беды. Бронислав вместе со своими друзьями решил пробираться в сторону Червеня, к партизанам. Однажды в партизанской зоне они наткнулись на вооруженную группу, в которой был земляк. Он помог встретиться со своим командованием. Так в 1943 году Бронислав стал бойцом партизанского отряда «Победа» имени Щорса. Там стояло три партизанских отряда. В эту зону немцы боялись соваться.

В открытый бой с фашистами командир Бронислава и его друзей не пускал. И это спасло их от гибели. 2 июля 1944 года отряд имени Щорса встретился с частями Красной армии. И принял участие в операции «Багратион». Партизаны помогали действующие армии пройти болотами до Смолевичей и замкнуть кольцо окружения вокруг Минска, чтобы выбить немцев из лесов. Фашисты вышли на трассу, где их разбомбили советские самолеты. Бронислав Карпенко:

Мы были на границе между Березинским и Червенским районами. И наш отряд получил задачу окруженных фашистов вылавливать сюда ближе к железной дороге. Наш отряд вошел в Минск – он уже был освобожден войсками Первого белорусского фронта. И потом подошел Второй белорусский фронт.