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Экскурсия во Дворец Независимости. Очередные гости смогли заглянуть в политическое закулисье Беларуси

07 мая 2024 14:40
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Символ современной белорусской государственности 7 мая вновь принимал гостей. Дворец Независимости посетили те, кто ежедневно стоит на страже закона и порядка. Увидеть воочию архитектурную жемчужину смог личный состав управления внутренних дел Борисовского райисполкома и преподаватели Академии МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экскурсия во Дворец Независимости. Очередные гости смогли заглянуть в политическое закулисье Беларуси-1

Гостям посчастливилось попасть в политическое закулисье, пройтись по залам, где проходят рабочие будни главы государства и принимаются важные для страны решения. Оформление дворца впечатлило гостей. Элементы белорусского орнамента и слуцких поясов украшают стены залов, придавая им особую атмосферу и национальный колорит.

Экскурсия во Дворец Независимости. Очередные гости смогли заглянуть в политическое закулисье Беларуси-4

Артем Мартынов, старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета криминальной милиции Академии МВД:
Я как гражданин Республики Беларусь испытываю особое чувство гордости, что нахожусь во Дворце Независимости. Скажу честно, экскурсии сюда я ожидал очень давно, поскольку это уникальная возможность увидеть, каким образом твориться история суверенной Республики Беларусь. Кроме того, символично, что данная экскурсия проводится в преддверии 9 Мая. Это довольно-таки значимый праздник, в том числе для нас как для сотрудников органов внутренних дел.

Экскурсия во Дворец Независимости. Очередные гости смогли заглянуть в политическое закулисье Беларуси-7

Александр Потоцкий, заместитель начальник уголовно-исполнительного факультета Академии МВД:
Если смотришь глазами из СМИ, из телевизора – одно восприятие, а когда увидел и почувствовал визуально, своим глазом, это очень дорогого стоит и по-другому передается.

Экскурсия во Дворец Независимости. Очередные гости смогли заглянуть в политическое закулисье Беларуси-10

Символично, экскурсия прошла в преддверии 9 Мая. Подарком к празднику победы для гостей стала тематическая выставка. В ней отражены события мая – июня 1945 года: штурм Рейхстага, водружение над ним знамени и празднование первого Дня Победы. На стендах личные вещи воинов-победителей, хранящие память о тех событиях. Среди экспонатов и копия знамени Победы. Выставку дополняют фотографии и тематические картины.

Экскурсия во Дворец Независимости. Очередные гости смогли заглянуть в политическое закулисье Беларуси-13

Ольга Казак, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД:
Невероятно красивая экспозиция, в очередной раз она позволяет окунуться в атмосферу того победного мая, когда наша страна в числе многих республики Советского Союза одержала победу над фашизмом. В очередной раз это позволяет понять, в насколько великой, прекрасной стране мы живем.

Экскурсия во Дворец Независимости. Очередные гости смогли заглянуть в политическое закулисье Беларуси-16

Никита Микулич, инспектор ДПС отдела ГАИ Борисовского РУВД:
При входе во Дворец Независимости находится прекрасная картина «Бранденбургские ворота». Она очень понравилась мне, потому что рассказывает о взятии в 1945 году Берлина, о нашей Победе – как раз к 9 Мая очень прекрасно подходит – о памяти наших дедов, прадедов, рассказывает о том прекрасном подвиге, который был в 1945 году.

Экскурсия во Дворец Независимости. Очередные гости смогли заглянуть в политическое закулисье Беларуси-19

А для преподавателей Академии МВД визит во Дворец стал подарком ко дню образования университета. 16 мая главный милицейский вуз отметит 66-ю годовщину. За это время в Академии подготовили около 40 тысяч офицеров. Среди них шесть министров внутренних дел.

# Милиция Беларуси # общество

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