Экскурсия во Дворец Независимости. Очередные гости смогли заглянуть в политическое закулисье Беларуси

Символ современной белорусской государственности 7 мая вновь принимал гостей. Дворец Независимости посетили те, кто ежедневно стоит на страже закона и порядка. Увидеть воочию архитектурную жемчужину смог личный состав управления внутренних дел Борисовского райисполкома и преподаватели Академии МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостям посчастливилось попасть в политическое закулисье, пройтись по залам, где проходят рабочие будни главы государства и принимаются важные для страны решения. Оформление дворца впечатлило гостей. Элементы белорусского орнамента и слуцких поясов украшают стены залов, придавая им особую атмосферу и национальный колорит.

Артем Мартынов, старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета криминальной милиции Академии МВД:

Я как гражданин Республики Беларусь испытываю особое чувство гордости, что нахожусь во Дворце Независимости. Скажу честно, экскурсии сюда я ожидал очень давно, поскольку это уникальная возможность увидеть, каким образом твориться история суверенной Республики Беларусь. Кроме того, символично, что данная экскурсия проводится в преддверии 9 Мая. Это довольно-таки значимый праздник, в том числе для нас как для сотрудников органов внутренних дел.

Александр Потоцкий, заместитель начальник уголовно-исполнительного факультета Академии МВД:

Если смотришь глазами из СМИ, из телевизора – одно восприятие, а когда увидел и почувствовал визуально, своим глазом, это очень дорогого стоит и по-другому передается.

Символично, экскурсия прошла в преддверии 9 Мая. Подарком к празднику победы для гостей стала тематическая выставка. В ней отражены события мая – июня 1945 года: штурм Рейхстага, водружение над ним знамени и празднование первого Дня Победы. На стендах личные вещи воинов-победителей, хранящие память о тех событиях. Среди экспонатов и копия знамени Победы. Выставку дополняют фотографии и тематические картины.

Ольга Казак, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД:

Невероятно красивая экспозиция, в очередной раз она позволяет окунуться в атмосферу того победного мая, когда наша страна в числе многих республики Советского Союза одержала победу над фашизмом. В очередной раз это позволяет понять, в насколько великой, прекрасной стране мы живем.

Никита Микулич, инспектор ДПС отдела ГАИ Борисовского РУВД:

При входе во Дворец Независимости находится прекрасная картина «Бранденбургские ворота». Она очень понравилась мне, потому что рассказывает о взятии в 1945 году Берлина, о нашей Победе – как раз к 9 Мая очень прекрасно подходит – о памяти наших дедов, прадедов, рассказывает о том прекрасном подвиге, который был в 1945 году.