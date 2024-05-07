Вольфович: самый действенный способ совершенствования боеготовности Вооружённых Сил – внезапные проверки

Беларусь продолжает совершенствовать вопросы боевой готовности наших Вооруженных Сил. Укреплять военный потенциал нас подталкивают наши европейские соседи и, несмотря на миролюбивый характер внешней политики Беларуси, время обязывает предпринимать конкретные шаги для обеспечения национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Исходя из складывающейся военно-политической обстановки, прежде всего вокруг Республики Беларусь, мы продолжаем совершенствовать вопросы боевой готовности наших Вооруженных Сил. Самым действенным способом являются внезапные проверки, которые проводятся в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. В соответствии с поручением Главнокомандующего Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями к проверке будут привлекаться силы и средства, способные применять тактические и ядерные боеприпасы. Прежде всего, это оперативно-тактические комплексы «Искандер» и фронтовые штурмовики Су-25. Для управления силами и средствами развернута система передачи данного вида оружия. Данная проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых нашими коллегами из Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов и синхронизирована с ними. В ходе данной проверки предусматривается осуществить контроль навыков наших подразделений по подаче спецбоеприпасов в воинские части, загрузки их на пусковые установки и подвески на штурмовики Су-25.

Ракетные дивизионы «Искандер» и оперативно-тактические комплексы «Полонез» скрытно будут выведены в указанные позиционные районы, где отработают вопросы подготовки, планирования и применения действий со спецбоеприпасами. Авиационные воинские части осуществят рассредоточение по аэродромам базирования и подготовят фронтовые штурмовики Су-25 также к применению этих боеприпасов. Главным результатом данной проверки должно стать практическое подтверждение навыков наших военнослужащих в применении данного вида оружия. Эти мероприятия носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств. В дальнейшем проведение проверок боевой готовности с органами управления войсками будет продолжаться.