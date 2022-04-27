«Подождите, денег нет». Как пенсионерке пришлось обивать пороги чиновников, чтобы приватизировать родительскую квартиру?

Новости Беларуси. Сразу две непростые истории пришли из Кореличского и Житковичского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первом случае пенсионер обратился за помощью на горячую линию нашего телеканала, потому что не хочет в деревне платить за вывоз мусора, а с ним ЖКХ не расторгает договор (кстати, наша съемочная группа даже стала свидетелем конфликта).

В другой же истории во внимании вопрос приватизации родительской квартиры. Дабы его решить, женщина упорно обивала пороги кабинетов чиновников. И только лишь разговор с Натальей Кочановой во время прямой телефонной линии сдвинул дело с мертвой точки.

Жанна Бандюк, жительница деревни Красная Зорька: Здесь я окончила школу, вышла замуж, здесь первая внучка моей мамы (моя дочка) была, и уже, слава богу, моему внуку 17 лет. Вот за что я все время и воюю.

Жанна Бандюк живет в этом доме 47 лет – еще ее родители получали здесь квартиру. Их не стало, и женщина захотела оформить жилье на себя. Но оказалось, что местный рыбхоз, на балансе которого числилась квартира, обанкротился. Весь жилфонд хозяйства перешел Житковичскому ЖКХ, но к домам не прилагалось никаких документов. А без них выкупить жилье невозможно. В течение года женщина обвивала пороги кабинетов чиновников, но дело не сдвигалось с мертвой точки.

Жанна Бандюк:

Каждый месяц я получала один и тот же ответ: на контроле, подождите, денег нет. Последнее, куда я обратилась – это к Кочановой Наталье Ивановне. Когда я обратилась к ней, сразу все пошло на сдвиг, я даже по ночам стала спокойнее спать. Мне сразу так повезло – сразу до нее дозвонилась. Хотя это же далеко. Выслушала меня внимательно и сказала: «Хорошо, с вашим вопросом будем разбираться».

После обращения к председателю Совета Республики специалисты местных исполкомов заверили пенсионерку – к маю техпаспорт на квартиру будет готов. Это и есть пример реальной жизненной проблемы и ее решения. А там, где происходит конфликт частного интереса с общественным, порой, чтобы тебя услышали, надо сначала услышать собеседника.