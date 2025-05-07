Александр Проханов: я не знаю, как победить, я знаю, что мы уже победили

Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра»:

Я не знаю, как победить. Я просто знаю, что мы уже победили. А как мы это сделали, я не знаю. И, победив, мы к нашей победе медленно приближаемся. Вот исторический момент сегодняшней России. Победа одержана. Одержана она, конечно, и штурмовиками Донбасса, и оборонщиками «Уралвагонзавода», и дипломатами Лаврова, и волей и разумом президента, но она одержана русской историей. Поэтому восстание, о котором я говорил, контратака, она, продолжаясь, привела нас к победе, но надо еще добраться до этой одержанной победы. Вот диалектика момента.