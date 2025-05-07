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Белорусы завоевали 7 медалей на Кубке и первенстве мира по рукопашному бою

07 мая 2025 20:01
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Белорусские спортсмены завоевали 7 наград на Кубке и первенстве мира по рукопашному бою в разделе «Самооборона», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали 7 медалей на Кубке и первенстве мира по рукопашному бою-2

Золото нашей стране принес Иван Захарьев в весовой категории до 55 килограммов. Примечательно, что на пьедестале значились не только представители национальной команды. Александр Немцев, маститый боец, неоднократно побеждал на республиканский и международных стартах, сегодня именно он возглавляет сборную Беларуси по рукопашному бою и смешанным единоборствам. Наравне со своими воспитанниками коуч включился в борьбу и стал бронзовым призером планетарного форума в возрастной категории до 60 лет. Отметим, что этот вид спорта в нашей стране набирает популярность и белорусы создают конкуренцию на различных соревнованиях.

Белорусы завоевали 7 медалей на Кубке и первенстве мира по рукопашному бою-4

Александр Немцев, главный тренер сборной Беларуси по рукопашному бою и смешанным единоборствам:
Бывает такое, что в один момент выступает несколько наших парней. И тогда, конечно, душа рвется прямо из сердца. Когда ты занимаешься любимым делом, этим живешь, этим дышишь, то это работа становится тебе по душе. И она твоя любимая, это твоя жизнь. 

Белорусы завоевали 7 медалей на Кубке и первенстве мира по рукопашному бою-6

Иван Захарьев, победитель Кубка мира по рукопашному бою:
Все тренировки не прошли даром, я стал первым и считаю, что это вполне заслуженно. Выступил достаточно хорошо, как показывает теперь мой статус. Но есть куда стремиться. Везде бывают ошибки, человек на ошибках учится. 

Весомый вклад в итоговый результат внесли представители могилевского клуба «Максимус», среди призеров значится и одна девушка. Екатерина Ванькович завоевала бронзу.

# Единоборства # Спортивные соревнования

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