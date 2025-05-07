Белорусы завоевали 7 медалей на Кубке и первенстве мира по рукопашному бою

Белорусские спортсмены завоевали 7 наград на Кубке и первенстве мира по рукопашному бою в разделе «Самооборона», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золото нашей стране принес Иван Захарьев в весовой категории до 55 килограммов. Примечательно, что на пьедестале значились не только представители национальной команды. Александр Немцев, маститый боец, неоднократно побеждал на республиканский и международных стартах, сегодня именно он возглавляет сборную Беларуси по рукопашному бою и смешанным единоборствам. Наравне со своими воспитанниками коуч включился в борьбу и стал бронзовым призером планетарного форума в возрастной категории до 60 лет. Отметим, что этот вид спорта в нашей стране набирает популярность и белорусы создают конкуренцию на различных соревнованиях.

Александр Немцев, главный тренер сборной Беларуси по рукопашному бою и смешанным единоборствам:

Бывает такое, что в один момент выступает несколько наших парней. И тогда, конечно, душа рвется прямо из сердца. Когда ты занимаешься любимым делом, этим живешь, этим дышишь, то это работа становится тебе по душе. И она твоя любимая, это твоя жизнь.