Проханов: Зеленский – не клоун, мы сражаемся не с муляжом

Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра»:

Если бы Зеленский был клоуном, мы бы с вами эту Пасху встречали в соборе Святой Софии Киевской. А поскольку мы эту Пасху не встречаем в Святой Софии Киевской, Зеленский не клоун. Зеленский – таинственное, загадочное порождение 21 века, где синтезируются вещи несинтезируемые. Религиозный иудаизм синтезируется с мистическим германизмом, с фашизмом. Вышиванка и поклонение древнерусским богам соседствуют с какими-то тайными парамасонскими и трансгуманистическими центрами, образованиями. А все это вместе соединяется в какой-то общий котел, и на него работают действительно и тайные династии Европы, и элиты европейцев и Америки.

Он является центром, где птица этой европейской, западной русофобской энергии свило свое гнездо. И эта птица искала, на ком бы это гнездо свить. И она не нашла это древо ни в Кравчуке, предателе несчастном, ни в таком же отступнике Кучме. И, конечно, не в этом тронутом этой проказой Ющенко. И уж, конечно, не в этом тюфяке Януковиче, который бежал трусливо от своей доли. И не в Порошенко. Она нашла именно в Зеленском. Я смотрю на всю эту когорту, и этот небольшой, маленький, бородатенький, в этой водолазке человек, который как волчок, как бес такой, крутится по самым разным орбитам. Это выдающееся явление. Поэтому мы сражаемся здесь не с муляжом, мы сражаемся с человеком, в котором аккумулировались гигантские, во многом еще не познанные силы, все века дующие в Россию чудовищными, страшными ветрами. И во времена Стефана Батория, и Наполеона, и Гитлера. Это все один и тот же огромный ветер той западной истории. Поэтому мы сражаемся.