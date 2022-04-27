Дела житейские. Как отказаться от договора на вывоз мусора и пойдёт ли навстречу власть?

Новости Беларуси. Сразу две непростые истории пришли из Кореличского и Житковичского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первом случае пенсионер обратился за помощью на горячую линию нашего телеканала, потому что не хочет в деревне платить за вывоз мусора, а с ним ЖКХ не расторгает договор (кстати, наша съемочная группа даже стала свидетелем конфликта). В другой же истории во внимании вопрос приватизации родительской квартиры. Дабы его решить, женщина упорно обивала пороги кабинетов чиновников. И только лишь разговор с Натальей Кочановой во время прямой телефонной линии сдвинул дело с мертвой точки. Как пенсионерке пришлось обивать пороги чиновников, чтобы приватизировать родительскую квартиру? Подробнее здесь.

Стопка листов в руках – куда только ни обращался житель деревни Миратичи Николай Ждан со своей проблемой. Кореличскому ЖКХ он объявил настоящую мусорную войну. Пенсионер еще 7 лет назад заключил с коммунальниками договор на услугу по вывозу мусора. Но через время решил, что она его не устраивает, написал заявление на расторжение договора и просто перестал оплачивать сервис. Задолженность начала расти.

Николай Ждан, житель деревни Миратичи:

У меня нет мусора, этих коммунальных отходов. Что тут сжечь бумагу в печке? Какой тут мусор у нас есть? С человека 10 рублей выходило на те деньги еще.

Оказалось, что не 10 рублей, а 6. И не с человека, а за себя и двоих сыновей, которые прописаны в доме, но проживают в другом месте. Из-за ежемесячной пени периодически набегает приличная сумма. Ее взыскивают принудительно по решению суда. Но мужчина почему-то решил: раз с ним заключили договор, то должны поставить контейнерные площадки в деревне. Раз их нет – платить не будет. Тем более, не все жители деревни заключали такие договоры. И получается, он должен платить за еженедельный вывоз мусора, а они – нет.

Галина Буро, корреспондент:

В деревню мусоровоз приезжает раз в неделю в четверг. В этот день с 14:00 до 15:00 каждый домовладелец может выбросить свой накопившийся мусор. Но находятся особо хитрые, которые не хотят оплачивать услугу, и выбрасывают свои пакеты или мешки соседям прямо под забор.

Выбросить куда попало или по старой деревенской традиции отвезти мусор в лес – это, конечно, бесплатно. Кому какое дело до экологии, раз на кону целых два рубля за услугу ЖКХ. И можно ли от нее отказаться по закону? Чтобы разобраться в проблеме, мы попросили главного инженера ЖКХ приехать в деревню.

Николай Лукашков, заместитель директора – главный инженер Кореличского ЖКХ:

В договоре не указано у нас. И когда заключали, мы не указывали, что будут строиться какие-то контейнерные площадки. Можно расторгнуть договор только через суд, доказать в суде, что не имеет мусора. А те, кто не заключили договор, мы работаем, платим госпошлину, вызываем в суд. Все равно обязывают заключить этот договор. Оказалось, услуга по вывозу мусора является обязательной для каждого белоруса. Ведь иначе как бороться с пакетами под заборами? Расторгнуть договор можно через суд, но тогда придется доказать, что в этом доме мусор чудесным образом не образовывается.