Проханов: то, что Трамп принесёт нам ощущение свободы, ЕС или Америка – наш общий дом – всё эти бредни

Григорий Азаренок, СТВ:

Трамп – неразгаданная фигура, чего он хочет, как он воплощает, как он видит американскую мечту, как он видит Путина, нас, наш регион. Все-таки, что бы мы ни говорили, но это по-прежнему Рим, это по-прежнему эта империя, которая везде держит базы, авианосцы, миллиарды, станок, Голливуд, смыслы. Может, Рим угасающий, но все еще Рим, и вот пришел такой император в этом Риме.

Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра»:

Ну да, я думаю, что это тоже революция. Это, может быть, даже не революция, это американское восстание. Восстание традиционной Америки, которую задолбали, загнали ее под сапог. Вот эти американские летчики с бритыми висками, которые садились за штурвалы Б-29, «летающих крепостей», и летели над миром бомбить Хиросиму, бомбить Вьетнам, они сменились гомосексуалистами, людьми с психическим расстройством, рефлекторными людьми. Другой тип американцев пришел, а глубинную Америку загнали в какие-то техасские прерии. И это восстание традиционной Америки. И Трамп – его предводитель, предводитель этого бунтующего низа американского, он взорвался и попер, вышел как через жерло вулкана. Он навел массу всяких ужасов на землю, разрушений. Мир и без него потихоньку трещал. Специальная военная операция внесла огромные трещины в мир. А Трамп еще больше этот мир разворошил. И если внимательно его так послушать, то явился действительно мессия, Господь Бог. Гренландию, тут Канаду, там три часа – мир, там Нетаньяху, Африка, Китай. То есть он расставляет это все, как на шашечной доске, даже не на шахматной.

Я думаю, что ничего не получится. Есть инерция мира, мир будет сопротивляться. Либо он породит такие цепные реакции крушения, которые не предусмотрены Трампом. И выяснится, что, может быть, Трамп является революционером-балаболом. Все будет, конечно, зависеть от сопротивляемости ему среды, как ему будет сопротивляться Америка реальная, и не только либеральная, но и фундаменталистская Америка, потому что там тоже – бог знает что будет. Как будет ему сопротивляться исламский мир, как ему будет сопротивляться Китай, как ему будет сопротивляться Россия. Потому что Россия не может видеть в Трампе отца родного. Она может надеяться на то, что появление Трампа ослабит давление на Россию во время войны, и правильно делает, что она все время имеет в виду Трампа. Но то, что Трамп принесет нам ощущение свободы, Европа или Америка – наш общий дом, американцы – такие же парни, как русские, или мир от Вашингтона до Владивостока – эти все бредни не пройдут. Слишком дорого они нам обошлись. Я думаю, что новая элита не искусится на все это. А так, конечно, появление Трампа – это тоже такой земной экспромт. История не скучная женщина. История умеет повеселить уснувшее человечество.