В Минске после реконструкции открыли кинотеатр «Москва» – показываем, что изменилось

В преддверии 80-летия Великой Победы в столице после реконструкции открылся легендарный кинотеатр «Москва», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К обновлению здания приступили в 2023-м. Стояла задача сохранить его аутентичность и при этом сделать точкой притяжения жителей и гостей города. В обновленном кинотеатре «Москва», словно кадры из любимых фильмов, где прошлое гармонично вписано в новый сюжет, встретились история и современность. На первом киносеансе побывал и наш корреспондент Михаил Ракутин.

Михаил Ракутин, корреспондент:

Москва слезам не верит – Москва верит делам. И вот, после реконструкции кинотеатр открывает свои двери для посетителей. Именно этот одноименный фильм стал первым на обновленном экране.

Здесь все дышит историей: от знаменитого витража Ващенко до медных щитов, символизирующих 15 советских республик. Открыли кинотеатр в 1980 году, и тогда «Москва» собирала не только киноманов – здесь гремели дискотеки перед сеансами. А затем, уже в дни проведения международного фестиваля «Лістапад», зал не раз заполнялся до отказа, а киноленты собирали многочисленные овации зрителей.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Действительно праздник, особенно для любителей кино. Май богат на события. И такие, действительно знаковые. Потому что отремонтировать кинотеатр в такой короткий срок и открыть его для такого количества зрителей – это достойно того, чтобы хорошенько это отпраздновать.

После модернизации кинотеатр получил четыре новых зала, каждый из которых оснащен по последнему слову техники. За время ремонта специалисты укрепили конструкции, полностью обновили кровлю и сделали перепланировку внутреннего пространства.