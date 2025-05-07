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В Минске после реконструкции открыли кинотеатр «Москва» – показываем, что изменилось

07 мая 2025 18:49
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В преддверии 80-летия Великой Победы в столице после реконструкции открылся легендарный кинотеатр «Москва», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К обновлению здания приступили в 2023-м. Стояла задача сохранить его аутентичность и при этом сделать точкой притяжения жителей и гостей города. В обновленном кинотеатре «Москва», словно кадры из любимых фильмов, где прошлое гармонично вписано в новый сюжет, встретились история и современность.

На первом киносеансе побывал и наш корреспондент Михаил Ракутин.

В Минске после реконструкции открыли кинотеатр «Москва» – показываем, что изменилось-2

Михаил Ракутин, корреспондент:
Москва слезам не верит – Москва верит делам. И вот, после реконструкции кинотеатр открывает свои двери для посетителей. Именно этот одноименный фильм стал первым на обновленном экране.

В Минске после реконструкции открыли кинотеатр «Москва» – показываем, что изменилось-4
В Минске после реконструкции открыли кинотеатр «Москва» – показываем, что изменилось-5

Здесь все дышит историей: от знаменитого витража Ващенко до медных щитов, символизирующих 15 советских республик. Открыли кинотеатр в 1980 году, и тогда «Москва» собирала не только киноманов – здесь гремели дискотеки перед сеансами. А затем, уже в дни проведения международного фестиваля «Лістапад», зал не раз заполнялся до отказа, а киноленты собирали многочисленные овации зрителей.

В Минске после реконструкции открыли кинотеатр «Москва» – показываем, что изменилось-7

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Действительно праздник, особенно для любителей кино. Май богат на события. И такие, действительно знаковые. Потому что отремонтировать кинотеатр в такой короткий срок и открыть его для такого количества зрителей – это достойно того, чтобы хорошенько это отпраздновать. 

В Минске после реконструкции открыли кинотеатр «Москва» – показываем, что изменилось-9
В Минске после реконструкции открыли кинотеатр «Москва» – показываем, что изменилось-10
В Минске после реконструкции открыли кинотеатр «Москва» – показываем, что изменилось-11

После модернизации кинотеатр получил четыре новых зала, каждый из которых оснащен по последнему слову техники. За время ремонта специалисты укрепили конструкции, полностью обновили кровлю и сделали перепланировку внутреннего пространства.

В Минске после реконструкции открыли кинотеатр «Москва» – показываем, что изменилось-13
В Минске после реконструкции открыли кинотеатр «Москва» – показываем, что изменилось-14
В Минске после реконструкции открыли кинотеатр «Москва» – показываем, что изменилось-15

Владимир Карачевский, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:
670 мест в большом кинозале. Кроме того, в этом кинозале один из самых больших экранов в Минске – 20 метров ширина. У нас нет таких кинотеатров, где была бы такая доступность для людей с ограниченными возможностями. 

Подробнее в видео.

# Кино

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