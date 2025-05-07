Футболисты «Немана» вышли в финал Кубка Беларуси

Футболисты «Немана» во второй раз подряд пробились в финал розыгрыша Кубка Беларуси. Команда Игоря Ковалевича одолела по сумме двух встреч «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ответном полуфинальном поединке действующие обладатели трофея уступили на выезде с результатом 0:1. На 42-й минуте Роман Лисовский вывел хозяев вперед, однако больше цифры на табло не менялись. В первой встрече этих соперников гродненская дружина была сильнее с крупным счетом – 3:0.

8 мая лидер национального чемпионата «МЛ Витебск» примет футболистов жодинского «Торпедо», начало игры в 20 часов. В первом матче соперники не выявили победителя и разошлись миром – 0:0. Финальный поединок кубкового турнира состоится 24 мая в Гродно.